Giá bạc lần đầu tiên vượt mốc 80 USD mỗi ounce, giá vàng giảm nhẹ

Trong phiên sáng 29/12 tại châu Á, giá bạc lần đầu tiên vượt mốc 80 USD/ounce nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm tới. Trong khi đó, giá vàng giảm nhẹ, sau khi đã liên tục phá kỷ lục trong năm nay.

Giá bạc tăng 3,55 USD hay 4,62%, lên 80,43 USD/ounce, trong khi giá vàng giảm 3,1 USD hay 0,07%, xuống 4.516,4 USD/ounce.

Tính chung cả năm 2025, vàng đang hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979 là 72%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn còn khiêm tốn so với bạc (167%) và bạch kim (169%).

Đối với triển vọng giá bạc, phần lớn trong số 176 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia khảo sát của Kitco News trong tuần trước dự đoán giá kim loại quý này sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025.

212 nhà đầu tư, chiếm 57%, kỳ vọng bạc sẽ giao dịch trên 100 USD/ounce vào năm 2026. 99 nhà đầu tư, tương đương 27%, nhận định giá bạc sẽ giao dịch trong khoảng 80-100 USD/ounce vào năm tới.

Bà Charu Chanana, nhà chiến lược về đầu tư chính tại ngân hàng đầu tư Saxo, cho biết giá các kim loại quý đã được thúc đẩy trong năm nay nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa lợi thế từ việc Fed cắt giảm lãi suất và hoạt động phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn về địa chính trị và tài chính. Những lo ngại về nguồn cung cũng góp phần đưa đến đà tăng giá mạnh.

Tuy nhiên, đà tăng giá vào cuối năm gần như theo phương thẳng đứng, đặc biệt là ở bạc, cũng làm tăng nguy cơ biến động cao hơn. Dù vậy, các kim loại quý vẫn có được động lực lớn với triển vọng lãi suất giảm, sự bất ổn về tài chính và địa chính trị, và nhu cầu đa dạng hóa liên tục. Điều đó có nghĩa là bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào cũng có thể được coi là cơ hội để các nhà đầu tư dài hạn xây dựng lại danh mục đầu tư.

Vấn đề địa chính trị lại trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/12 tuyên bố ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski đang "tiến gần hơn, có thể là rất gần" đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở nước này.

Tại Việt Nam, vào lúc 10 giờ 16 phút sáng ngày 29/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới: Giá bạc tăng tuần thứ 5 liên tiếp Kết tuần, chỉ số MXV-Index tăng 3,9%, lên 2.440 điểm; bạc ghi nhận tuần tăng giá thứ 5 liên tiếp khi tiếp tục tăng thêm gần 14,4% so với tuần trước đó, lên mức cao kỷ lục 77,2 USD/ounce.