Làn sóng chốt lời kéo giá vàng ở thị trường châu Á xa dần mức kỷ lục

Giá vàng thị trường châu Á giảm dần sau khi đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây.

Giá vàng giao ngay giảm 1,7% xuống 4.455,34 USD/ounce vào lúc 14 giờ 07 phút (giờ Việt Nam) trong khi giá vàng giao kỳ hạn 2/2025 tại Mỹ giảm 1,2% xuống 4.500,30 USD/ounce. Giá vàng đã chạm mức cao kỷ lục 4.549,71 USD/ounce vào ngày 26/12.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade cho rằng hoạt động chốt lời và các cuộc đàm phán tích cực giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đã khiến vàng và bạc chịu áp lực.

Giá vàng đã tăng 72% từ đầu năm đến nay, phá vỡ nhiều kỷ lục. Các yếu tố hỗ trợ giá vàng bao gồm kỳ vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ, căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và sự gia tăng đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Chuyên gia Tim Waterer cũng cho rằng mức giá 5.000 USD/ounce là mục tiêu khả thi cho vàng trong năm 2026, nếu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chính sách ôn hòa.

Giá bạc có thể tiếp tục tăng trong năm 2026, khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào hai đợt giảm lãi suất của Mỹ, trong khi nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và sự thiếu hụt nguồn cung có thể đưa giá bạc tiến tới mốc 100 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạch kim giảm 6,2% xuống còn 2.298,45 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.478,50 USD/ounce. Giá palladium giảm mạnh 11,4% xuống còn 1.705,15 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ chiều 29/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

