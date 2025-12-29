Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới: Giá bạc tăng tuần thứ 5 liên tiếp

Trong bối cảnh thanh khoản mỏng hơn do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, thị trường hàng hóa thế giới vẫn ghi nhận những diễn biến đáng chú ý khi dòng tiền tiếp tục đổ vào nhóm kim loại quý, đưa giá bạc trên sàn COMEX chạm 77,2 USD/ounce.

Ở nhóm nông sản, lúa mỳ là mặt hàng tăng mạnh nhất. Kết tuần, chỉ số MXV-Index tăng 3,9%, lên 2.440 điểm.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, lực mua áp đảo trên thị trường kim loại với 8 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Đặc biệt là nhóm kim loại quý với hai mặt hàng là bạc và bạch kim đồng loạt xác lập mức đỉnh lịch sử mới, qua đó dẫn dắt xu hướng chung của toàn thị trường.

Trong số đó, bạc ghi nhận tuần tăng giá thứ 5 liên tiếp khi tiếp tục tăng thêm gần 14,4% so với tuần trước đó, lên mức cao kỷ lục 77,2 USD/ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá kim loại này đã tăng tới 158%.

Theo nhận định của MXV, đà tăng mạnh của giá bạc trong tuần qua chủ yếu đến từ kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa hơn trong năm tới, khi các chỉ báo kinh tế Mỹ chưa cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt.

Việc triển vọng lãi suất duy trì ở mức thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lợi suất như bạc, qua đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư.

Thực tế, các dữ liệu kinh tế mới công bố tiếp tục củng cố kỳ vọng này. Theo ADP, trong 4 tuần kết thúc ngày 6/12, khu vực doanh nghiệp tư nhân Mỹ chỉ tạo ra trung bình 11.500 việc làm mỗi tuần, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Cùng với đó, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng lên 1,92 triệu người trong tuần kết thúc ngày 13/12, trong khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ do Conference Board công bố giảm xuống 89,1 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ đã khiến đồng bạc xanh suy yếu. Chỉ số USD Index (DXY) trong tuần qua đã xuống quanh 98 điểm, tương đương giảm 0,6% so với tuần trước và lao dốc hơn 10% so với đầu năm.

Đồng USD yếu đi khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này, trong đó có bạc, trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó kích hoạt thêm lực mua trên thị trường.

Xét trên diễn biến các hợp đồng bạc kỳ hạn, dòng tiền đầu cơ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực đối với bạc. Theo số liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC), nhóm các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính vẫn duy trì vị thế mua ròng đối với hợp đồng bạc tiêu chuẩn trên sàn COMEX.

Tính đến tuần kết thúc ngày 16/12, khối lượng mua ròng đạt 21.887 hợp đồng, phản ánh kỳ vọng giá tiếp tục đi lên trong ngắn hạn.

Không chỉ được hỗ trợ bởi yếu tố tiền tệ và dòng tiền đầu tư, giá bạc còn nhận được lực đỡ quan trọng từ nền tảng cung-cầu vật chất. Dữ liệu từ LSEG cho thấy thị trường bạc toàn cầu nhiều khả năng sẽ bước sang năm thâm hụt thứ năm liên tiếp, trong bối cảnh nguồn cung khai thác không theo kịp nhu cầu sử dụng trong công nghiệp và đầu tư.

Tính đến ngày 26/12, quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới là iShares Silver Trust vẫn nắm giữ khoảng 527 triệu ounce bạc, chỉ giảm nhẹ so với tuần trước, cho thấy nhu cầu nắm giữ dài hạn vẫn duy trì ổn định.

Bên cạnh đó, những diễn biến địa chính trị phức tạp, trong đó có căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela, cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường tài chính quốc tế, qua đó hỗ trợ thêm cho giá bạc.

Tuy nhiên, với mức tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, giới phân tích cho rằng giá bạc có thể sớm đối mặt với các nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi áp lực chốt lời gia tăng tại vùng giá cao nhất nhiều năm. Dù vậy, trong trung và dài hạn, môi trường lãi suất thấp, tình trạng thắt chặt cung-cầu cùng những bất ổn địa chính trị vẫn được đánh giá là các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng của kim loại quý này.

Trong nước, giá bạc 999 tuần qua diễn biến đồng pha với thị trường thế giới. Do nguồn cung chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, giá bạc trong nước tăng mạnh hơn 19% so với tuần trước ở cả hai chiều mua và bán.

Sáng 28/12, tại Hà Nội, bạc 999 được niêm yết ở mức 2,561-2,591 triệu đồng/lượng, trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng 2,563-2,597 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, không nằm ngoài xu hướng chung của toàn thị trường, nhóm nông sản cũng ghi nhận lực mua tích cực trong tuần giao dịch có nghỉ lễ Giáng sinh, trong đó, mức tăng rõ rệt nhất có thể thấy ở hai mặt hàng lúa mỳ.

Nông dân thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/12, giá lúa mỳ xuân Chicago trên sàn CBOT dừng ở mốc 190,7 USD/tấn, tương đương với mức tăng hơn 1,8% trong tuần qua.

Trong khi đó, giá lúa mỳ đông Kansas ghi nhận mức tăng tuần còn ấn tượng hơn, tới gần 3,6% đạt mức 196 USD/tấn. Giá mặt hàng này đã có thời điểm leo lên mốc cao nhất trong vòng hơn một tháng trở lại đây.

Trong bốn phiên giao dịch của tuần vừa qua, giá lúa mỳ thế giới đã ghi nhận tới ba phiên tăng trước những lo ngại về tình trạng leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine, qua đó gây ảnh hưởng trực tiếp lên an ninh tại khu vực Biển Đen - tuyến trung chuyển quan trọng của ngũ cốc toàn cầu.

Trước đó, triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã giúp giá lúa mì thế giới duy trì xu hướng giảm trong ba tuần đầu tháng 12.

Tuy nhiên, trong tuần qua, Điện Kremlin đã lên tiếng phản đối các đề xuất sửa đổi thỏa thuận từ phía Ukraine và Liên minh châu Âu (EU). Những báo cáo sau đó về tình trạng căng thẳng gia tăng với các cuộc tấn công vào cơ sở vật chất của cả hai bên đã khiến giới đầu tư gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung ngũ cốc và thương mại từ khu vực Biển Đen, khi đây vốn là một trong những trung tâm xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Đồng thời, thông tin dự báo mới nhất về nguồn cung từ Nga cũng giúp xoa dịu một phần những quan ngại trước đó của giới đầu tư về nguy cơ xảy ra tình trạng dư cung toàn cầu trong năm 2026.

Công ty tư vấn SovEcon cho biết diện tích trồng lúa mì tại Nga dự kiến tiếp tục giảm do biên lợi nhuận bị thu hẹp kể từ khi thuế xuất khẩu được áp dụng từ năm 2021.

Điều này có thể khiến sản lượng lúa mỳ của Nga trong năm 2026 giảm xuống dưới ngưỡng 84 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức 88,8 triệu tấn của năm 2025 và dự báo 90 triệu tấn trước đó.

Theo dự báo mới nhất của SovEcon, tổng diện tích trồng lúa mỳ trong năm 2026 dự kiến sẽ giảm xuống còn 26,3 triệu ha từ 26,9 triệu ha; qua đó đẩy dự báo sản lượng lúa mỳ tại Nga trong năm sau xuống dưới mức 84 triệu tấn.

Bên cạnh đó, giá lúa mỳ và nhiều mặt hàng nông sản khác của Mỹ cũng nhận được sự hỗ trợ từ việc đồng bạc xanh liên tục mất giá. Diễn biến này khiến các mặt hàng Mỹ, bao gồm các mặt hàng nông sản, trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế và hỗ trợ nhu cầu.

Một báo cáo đáng chú ý khác trong tuần qua là báo cáo rà soát xuất khẩu hàng tuần công bố bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ vào ngày 22/12 với nhiều thông tin tích cực.

Cụ thể, xuất khẩu lúa mỳ Mỹ đã đạt gần 630.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 18/12, tăng gần 30% so với tuần trước đó và hơn 45% so với cùng kỳ năm trước./.

