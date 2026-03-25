Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng thế giới tiếp tục đà giảm, còn 4.389,26 USD/ounce

Giá vàng giao ngay đã giảm hơn 21% so với mức đỉnh 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1, và đã mất gần 17% giá trị kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên 24/3, khi xung đột kéo dài tại Trung Đông gây lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất được duy trì ở mức cao trên toàn cầu.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 4.389,26 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 vào trong phiên trước. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 4/2026 giảm 0,1% xuống 4.402 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay đã giảm hơn 21% so với mức đỉnh 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1, và đã mất gần 17% giá trị kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.

Người phụ trách chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, Bart Melek, cho rằng nếu xung đột tiếp diễn và giá năng lượng tiếp tục tăng cao, vàng sẽ chịu sức ép. Tuy nhiên, triển vọng giá vàng có thể sẽ lại khá khả quan cuối năm, khi đồng USD xuống giá và lãi suất giảm.

Vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn và là công cụ phòng ngừa lạm phát sẽ mất đi sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao khi không mang lại lợi nhuận.

Chiến sự đã làm gián đoạn hoạt vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, đẩy giá năng lượng lên cao và gây lo ngại về lạm phát. Các ngân hàng trung ương lớn cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động nếu chiến sự dẫn đến tình trạng tăng giá trên diện rộng.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết nước này sẵn sàng “tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất” giữa Mỹ và Iran, và hướng tới thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến sự.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 69,43 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 25/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 167,2-170,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.