Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng hơn 4% trong phiên 24/3

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng trong phiên 24/3, với giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng, trong bối cảnh vẫn còn nhiều bất ổn về thời điểm mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Sau khi giảm mạnh trong phiên trước, giá dầu Brent tăng 4,6%, chốt phiên này ở mức gần 104,5 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 4,2% lên 91,82 USD/thùng.

Về tình hình Trung Đông, tờ The Wall Street Journal đưa tin, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông, khi Nhà Trắng cân nhắc các lựa chọn để nới lỏng sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua.

Giá dầu Brent đã tăng khoảng 40% trong tháng này do lo ngại rằng các xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy lạm phát lên cao.

Trọng tâm của cuộc xung đột là Iran đã tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz, cắt đứt nguồn cung dầu thô và khí đốt từ các nhà sản xuất vùng Vịnh ra thị trường toàn cầu, gây ra lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm khoảng 4% vào đầu phiên 25/3, xuống 87,8 USD/thùng, khi một báo cáo của truyền thông Israel cho biết Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn một tháng với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói rằng các cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao của Iran đang được tiến hành để chấm dứt xung đột. Tờ New York Times đưa tin Mỹ đã gửi cho Iran một kế hoạch 15 điểm để chấm dứt xung đột, trích dẫn các quan chức được thông báo về động thái này./.

