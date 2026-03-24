Giá vé máy bay có thể được điều chỉnh theo biến động nhiên liệu xăng dầu

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về xây dựng kịch bản điều hành vận tải hàng không trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu Jet A1.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các doanh nghiệp cảng hàng không, các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu hàng không và các đơn vị liên quan đánh giá khả năng cung ứng nhiên liệu hàng không trong ngắn hạn và trung hạn; xây dựng các kịch bản điều hành khai thác vận tải hàng không trong các trường hợp giá nhiên liệu Jet A1 tiếp tục tăng, nguồn cung nhiên liệu bị thiếu hụt, gián đoạn...

Các đơn vị xây dựng kế hoạch khai thác (tần suất, mạng đường bay...) phù hợp và bảo đảm duy trì hoạt động vận tải hàng không, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn khai thác bay.

Cục Hàng không Việt Nam theo dõi tình hình biến động giá nhiên liệu Jet A1 để phân tích tác động của biến động giá nhiên liệu này đến chi phí khai thác của các hãng hàng không và giá vé máy bay nội địa, quốc tế qua đó đề xuất các giải pháp tổ chức vận tải hàng không phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo bình ổn giá.

Trường hợp các hãng hàng không đề xuất điều chỉnh mức giá tối đa theo quy định, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu đề xuất sửa đổi mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản bản trong lãnh thổ Việt Nam theo hướng xây dựng cơ chế khung quản lý giá linh hoạt gắn với chỉ số biến động giá nhiên liệu Jet A1; hướng dẫn điều chỉnh khung giá theo chỉ số biến động giá nhiên liệu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giá, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và bán vé của các hãng hàng không theo quy định.

Về đề xuất giảm giá dịch vụ cất hạ cánh tàu bay, giá dịch vụ điều hành bay đi/đến và trên cơ sở dự báo và kịch bản điều hành khai thác hàng không, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với VATM, các doanh nghiệp cảng hàng không nghiên cứu đối với đề xuất chính sách giảm giá dịch vụ cất hạ cánh tàu bay, giá dịch vụ điều hành bay đi/đến của các hãng hàng không; đánh giá tác động cụ thể của đề xuất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị chịu tác động; đề xuất cụ thể mức giảm giá, thời gian áp dụng.

Trong báo cáo ngày đánh giá tác động từ cuộc xung đột Trung Đông đến lĩnh vực hàng không Việt Nam, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá việc hạn chế nguồn cung nhiên liệu hàng không (Jet A-1) ảnh hưởng từ hình chiến sự tại Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không.

Trước tình hình này, ông Cẩm cho biết Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xác định mục tiêu ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Theo đó, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ ngày 1/4/2026, bao gồm: Hải Phòng-Buôn Mê Thuột, Hải Phòng-Cam Ranh, Hải Phòng-Phú Quốc, Hải Phòng-Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh-Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh-Rạch Giá, Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên. Số chuyến bay bị huỷ trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Theo khảo sát nhanh ngày 20/3/2026 do Cục Hàng không Việt Nam thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026 dưới hai hình thức.

Cụ thể, hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5-20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines...

Ngoài ra, hãng hàng không cũng áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng - một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản, với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu như: Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines,… đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ dao động từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000-40.000 đồng/kg.

“Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026,” ông Cẩm thông tin thêm./.

