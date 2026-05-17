Phê duyệt gần 6.700 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến đường Hoa Lư-Nam Định

Ngày 17/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình (Hoa Lư-Nam Định).

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2028, với tổng mức đầu tư xây dựng gần 6.674.181 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương.

Dự án xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình (Hoa Lư-Nam Định) đi qua các phường, xã Tây Hoa Lư, Phong Doanh, Ý Yên, Vũ Dương, Tân Minh, Minh Tân, Hiển Khánh, Mỹ Lộc, Đông A, Nam Định, Thiên Trường, Nam Lý, tỉnh Ninh Bình.

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của tỉnh Ninh Bình; kết nối giao thông liên vùng giữa trung tâm đô thị Nam Định và đô thị Hoa Lư, với các khu vực lân cận trong vùng Nam Đồng bằng sông Hồng, mở rộng không gian phát triển mới; tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội, du lịch sinh thái, thương mại - dịch vụ của tỉnh mới sau hợp nhất, đặc biệt là du lịch tâm linh giữa các danh thắng, văn hóa lịch sử trong khu vực, đẩy nhanh quá trình xây dựng, phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy mô đầu tư gồm tuyến chính giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn thiện chiều rộng dự kiến 122 m đối với các đoạn qua khu dân cư và dự kiến 76m đối với đoạn ngoài khu dân cư; chiều dài tuyến khoảng 21km. Tuyến vành đai 2, giải phóng mặt bằng theo phương án mặt cắt ngang hoàn thiện dự kiến 68 m; chiều dài tuyến khoảng 12,2 km.

Tuyến nhánh kết nối đền Trần, giải phóng mặt bằng theo phương án mặt cắt ngang hoàn thiện dự kiến 52 m; chiều dài tuyến khoảng 5,1 km.

Tuyến nhánh kết nối vành đai 2 với tuyến đường nối đền Trần, giải phóng mặt bằng theo phương án mặt cắt ngang hoàn thiện dự kiến 68 m; chiều dài tuyến khoảng 0,7km.

Diện tích đất thu hồi dự kiến khoảng 368,2 ha; trong đó có gần 291 ha đất nông nghiệp và 77,5 ha đất phi nông nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo Quyết định phê duyệt này và thực hiện các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Thông báo thẩm định số 3809/SXD-QLXD ngày 29/4/2026; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các phường, xã: Tây Hoa Lư, Phong Doanh, Ý Yên, Vũ Dương, Tân Minh, Minh Tân, Hiển Khánh, Mỹ Lộc, Đông A, Nam Định, Thiên Trường, Nam Lý trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định, phù hợp với phạm vi chiếm dụng đất của dự án, đúng chế độ, chính sách, quy định hiện hành, hiệu quả, tiết kiệm, không thất thoát, lãng phí; việc hoàn trả các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô phù hợp với quy định về giải phóng mặt bằng, kiểm soát chặt chẽ chi phí không để vượt tổng mức đầu tư; đối với chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất (trong tổng mức đầu tư mới là tạm tính) phải quản lý chặt chẽ, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

Giao Ủy ban Nhân dân các phường, xã: Tây Hoa Lư, Phong Doanh, Ý Yên, Vũ Dương, Tân Minh, Minh Tân, Hiển Khánh, Mỹ Lộc, Đông A, Nam Định, Thiên Trường, Nam Lý tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng tiến độ triển khai, thi công Dự án xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình (Hoa Lư-Nam Định)./.

Ninh Bình: Khởi công Khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn I tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng Sáng 16/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ Khởi công Khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn I với diện tích khoảng 100 ha; tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn GLB Group làm chủ đầu tư.