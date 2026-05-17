Đề xuất đầu tư Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang dài gần 40km lên cao tốc

Dự án Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang được đề xuất đầu tư, mở rộng nâng cấp lên 6 làn xe thành đường cao tốc sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Việt Hùng
Tuyến đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ban Quản lý dự án 2 vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự án đầu tư để mở rộng nâng cấp Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang thành đường cao tốc.

Ông Lê Minh Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 cho biết, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, lưu lượng xe trên tuyến hiện đạt khoảng 55.000 xe/ngày đêm, vượt quá nhu cầu vận tải.

Đặc biệt, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu và ùn ứ giao thông trên đoạn từ cầu Như Nguyệt đến Hà Nội do hệ thống cống chui dân sinh nhỏ hẹp, không đồng bộ đường gom hai bên. Hệ thống hàng rào cũng chưa được đầu tư đồng bộ, chưa phát huy tối đa hiệu quả khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Việc mở rộng, nâng cấp dự án thành đường cao tốc là cấp thiết và phù hợp với quy hoạch kết cấu đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt,” ông Nam nhấn mạnh.

Nhìn nhận đề xuất quy mô đầu tư 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, trong đó trước mắt đầu tư 6 làn xe cao tốc là phù hợp với ý kiến của Bộ Xây dựng và kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh, phía đơn vị quản lý dự án chỉ ra ưu điểm phương án này phù hợp với hiện trạng trên tuyến, không làm gián đoạn lớn phương án giao thông trong vùng tuyến đi qua; thời gian thi công nhanh, sớm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án 2 kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì làm việc với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội để thống nhất về phạm vi, lộ trình đầu tư đoạn qua địa phận thành phố (đi trùng Vành đai 3) như chỉ đạo của Bộ Xây dựng; ký kết thỏa thuận với nhà đầu tư hiện tại đang quản lý, khai thác, vận hành để nghiên cứu mở rộng, nâng cấp dự án.

Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án 2 phối hợp trong giai đoạn chuẩn bị điều chỉnh dự án đầu tư và là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho giai đoạn thực hiện đầu tư của dự án để đồng bộ trong đầu tư, vận hành khai thác và quyết toán dự án.

Để dự án có thể triển khai 2026 -2029 như đề xuất của nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét phương án bố trí vốn ngân sách Nhà nước trung hạn 2026-2030 cho dự án (theo tính toán cần bổ sung vốn ngân sách Nhà nước khoảng 6.000 tỷ đồng trong trường hợp đầu tư 8 làn xe).

Trước đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất thực hiện nâng cấp Dự án Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang với phạm vi đầu tư từ nút giao Quốc lộ 31 (Km113+985 Quốc lộ 1) đến nút giao với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (Km153+400 Quốc lộ 1), tổng chiều dài 39,5km.

Dự án được đề xuất đầu tư qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2027-2028) thực hiện đầu tư nâng cấp tuyến theo quy chuẩn đường cao tốc 6 làn xe với các hạng mục như: mở rộng dải phân cách, cống chui dân sinh, hoàn thiện hệ thống thoát nước, biển báo, an toàn giao thông, đóng nút giao không bảo đảm khoảng cách, lắp đặt thiết bị giao thông thông minh, trạm cân…

Giai đoạn 2 tuỳ theo tình hình tăng trưởng lưu lượng giao thông thực tế sẽ tiếp tục thi công hoàn chỉnh tuyến theo quy mô 8 làn xe phù hợp với quy hoạch được duyệt, gồm một số hạng mục công việc chính như: mở rộng phần đường và cầu trên tuyến; hoàn thành đường song hành hai bên.

Liên danh nhà đầu tư tính toán tổng mức đầu tư hai giai đoạn khoảng 12.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 cần khoảng 4.000 tỷ đồng. Kinh phí huy động từ nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay) và có sự tham gia của vốn Nhà nước. Riêng kinh phí giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và làm đường song hành của địa phương dự kiến khoảng 8.500 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang đưa vào sử dụng và thu phí ngày 25/5/2016, đầu tư bổ sung giai đoạn 2 (đường gom qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) đưa vào sử dụng ngày 27/12/2021./.

Cảnh báo cháy xe mùa nắng nóng

Hiện tượng cháy ôtô, xe máy có thể xảy ra với cả xe cũ lẫn xe mới; khi xe vừa khởi động, đang di chuyển, vừa dừng lại hoặc đang đỗ tại nơi công cộng, trong nhà.

Hạ tầng đô thị - bệ phóng cho tăng trưởng

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy đầu tư hạ tầng đô thị bài bản không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kích hoạt nguồn lực phát triển hạ tầng

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh triển khai trên cả nước nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng và tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP “2 con số”.

Hưng Yên - “cửa ngõ” kết nối Thủ đô với biển

Với lợi thế sở hữu tuyến ven biển 54km sau hợp nhất, Hưng Yên đang nổi lên như “cửa ngõ” kết nối Hà Nội với biển, hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng và tái cấu trúc không gian vùng Thủ đô.