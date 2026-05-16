Hà Nội điều chỉnh giao thông nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh từ 18/5

Ngày 16/5, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trên cơ sở hạ tầng và hiện trạng tổ chức giao thông nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh và khu vực lân cận, Sở Xây dựng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

Cụ thể, các phương tiện xe máy và xe thô sơ lưu thông hướng đường Nguyễn Chí Thanh-Nguyên Hồng sẽ đi theo biển chỉ dẫn vào đường tạm sát phạm vi rào chắn bề rộng mặt đường 7m, kết cấu bê tông C20.

Các phương tiện lưu thông trên đường La Thành hướng Hoàng Cầu-Nguyễn Chí Thanh sẽ đi theo biển chỉ dẫn vào đường tạm sát phạm vi rào chắn bề rộng mặt đường trung bình từ 12,3-15,2m, kết cấu bêtông C20. Cùng với đó, các hướng lưu thông khác theo phương án tổ chức giao thông bằng biển báo, đèn tín hiệu giao thông hiện trạng.

Thời gian thực hiện từ 18/5 đến khi có thông báo tiếp theo.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả cao, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội triển khai phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện điều chỉnh, tháo dỡ, thu hồi biển báo, xóa vạch sơn cũ, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu… theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Song song với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội di dời hệ thống đèn tín hiệu giao thông và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Chí Thanh-La Thành và các nút lân cận cho phù hợp với phương án và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội để có phương án điều chỉnh luồng tuyến xe công cộng chạy trong phạm vi rào chắn được an toàn và thuận lợi; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội để khớp nối tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đảm bảo tiến độ chung đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố thực hiện điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Ban Duy tu các công trình Hạ tầng giao thông chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố điều chỉnh, tháo dỡ, thu hồi biển báo, xóa vạch sơn cũ, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu… theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông. Phòng Kiểm tra an toàn giao thông bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đặc biệt, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện di chuyển hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Chí Thanh-La Thành và các nút lân cận cho phù hợp với phương án và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Ủy ban Nhân dân các phường Giảng Võ, Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận đặc biệt là khu vực đường La Thành và Nguyên Hồng./.

Hà Nội: Điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành và các khu vực lân cận, cấm các phương tiện ôtô lưu thông đường La Thành, chiều từ La Thành đi Voi Phục.