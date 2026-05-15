Cầu Long Biên được thay “lớp áo mới,” sẽ thông xe vào ngày 27/5

Sau gần hai tháng thi công ngày đêm, Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu Long Biên (thành phố Hà Nội) đang được đơn vị thi công khoác lên “lớp áo mới” và sẽ đảm bảo về đích, thông cầu vào ngày 27/5 tới để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đảm nhận duy tu cầu Long Biên, theo ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam-VNR), sau khi cấm xe lưu thông vào ngày 28/3, đơn vị đã bắt tay triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ.

“Đơn vị đã triển khai 4 mũi thi công với số lượng 80 nhân công và nhiều trang thiết bị máy móc để làm từng hạng mục sửa chữa như: cào bóc, xử lý lại lớp kết cấu mặt cầu cũ, gia công cốt thép, hàn hoặc thay thế lan can sắt hư hỏng, sửa chữa tấm đan lề bộ hành và đổ lại bê tông toàn bộ phần mặt cầu đường bộ nhằm bảo đảm độ êm thuận và an toàn giao thông,” ông Phương cho hay.

Chỉ ra khó khăn tại dự án, ông Phương cho rằng cầu Long Biên có “tuổi đời” hàng trăm năm, địa hình thi công mặt bằng chật hẹp, phương tiện cơ giới cỡ lớn không thể tiếp cận. Do đó, các tấm bê tông ở giữa phần đường bộ hai bên được đúc kết cấu bên ngoài và dùng xe cỡ nhỏ để vận chuyển vào lắp đặt. Sau đó, lớp áo đường này sẽ được thảm thêm lớp bê tông độ dày 5cm để đảm bảo êm thuận.

Hơn nữa, việc đổ bê tông mặt cầu gặp không ít áp lực kỹ thuật bởi bê tông cần thời gian ổn định để đông kết. Công nhân phải dùng máy đầm cóc bằng tay nhằm nén chặt, làm phẳng các lớp vật liệu xây dựng để tạo nền móng vững chắc cho các công trình xây dựng.

“Trong suốt quá trình sửa chữa, tàu hỏa vẫn lưu thông thường xuyên, buộc các hạng mục phải tổ chức thi công xen kẽ, làm cuốn chiếu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kết cấu và vận hành tuyến. Tiến độ sửa chữa phải tính toán từng ngày đảm bảo về đích đúng hẹn,” vị Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải khẳng định.

Theo kế hoạch, trong tuần này, đơn vị thi công sẽ đổ xong bê tông, hoàn thành lan can, thay thế các tấm đan hư hỏng trên cầu bộ hành. Vì thế, đến ngày 27/5 sẽ thông cầu theo đúng thời hạn đề ra.

Cầu Long Biên (tên cũ là cầu Paul Doumer) được hoàn thành năm 1902 theo thiết kế của Công ty Daydé & Pillé của Pháp. Đây là cây cầu đường sắt duy nhất kết nối khu vực lõi đô thị Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, đồng thời là chứng tích lịch sử quan trọng qua hai cuộc kháng chiến.

Sau hơn một thế kỷ khai thác, nhiều hạng mục của cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, phải sửa chữa tạm thời nhiều lần để bảo đảm an toàn khai thác. Trước đó, trong năm 2025, ngành đường sắt cũng đã triển khai sửa chữa kết cấu phía dưới cầu Long Biên và mặt đường bộ cầu Trần Nhật Duật - cầu vượt nối ga Long Biên với cầu Long Biên.

Hiện nay, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đang triển khai thủ tục bàn giao hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn Gia Lâm-Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đây được xem là bước then chốt để triển khai các giai đoạn cải tạo tiếp theo đối với cây cầu lịch sử của Thủ đô.

Trước đó, từ ngày 28/3, cầu Long Biên cấm toàn bộ phần đường bộ lưu thông cả 2 chiều giữa phường Hoàn Kiếm và Bồ Đề nhằm phục vụ thi công Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu Long Biên trên tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng./.

