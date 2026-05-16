Chuỗi chương trình nghệ thuật kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), các đơn vị nghệ thuật của thành phố sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố vào các ngày 17 và 19/5/2026.

Vào 20h ngày 17/5, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Hòa Phú; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Yên Bài. Tiếp đó vào 20h ngày 19/5, Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Dương Hòa; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại phường Phú Diễn; Nhà hát Múa Rối Thăng Long biểu diễn tại xã Vĩnh Thanh và Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn tại phường Dương Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)
