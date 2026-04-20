Thông tin về 34 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 20/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc.
Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố.
Hải Phòng là đơn vị cấp tỉnh cuối cùng tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân./.
Hải Phòng bầu, kiện toàn các chức danh chủ chốt của hệ thống chính trị
Các đại biểu bầu ông Lê Văn Hiệu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, bầu ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII.