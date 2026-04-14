Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Trần Phước Sơn, Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh và Nguyễn Công Thanh.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Hồ Kỳ Minh, Phan Thái Bình, Trần Nam Hưng, Lê Quang Nam, Trần Chí Cường, Hồ Quang Bửu và Nguyễn Thị Anh Thi.