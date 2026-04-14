Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 14/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Trần Phước Sơn, Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh và Nguyễn Công Thanh.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Hồ Kỳ Minh, Phan Thái Bình, Trần Nam Hưng, Lê Quang Nam, Trần Chí Cường, Hồ Quang Bửu và Nguyễn Thị Anh Thi.

(TTXVN/Vietnam+)
Phê duyệt lập quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050. Thành phố được định hướng trở thành đô thị sinh thái, thông minh và mang tầm quốc tế.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tích cực.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/4.

Chuyến thăm Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.