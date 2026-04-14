Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Việc lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi sẽ góp phần làm rõ phương hướng hợp tác, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương thời gian tới.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4/2026.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, diễn ra ngay sau khi đất nước vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; trong khi Trung Quốc vừa tổ chức Kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc, qua đó xác lập các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, việc lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi sẽ góp phần làm rõ phương hướng hợp tác, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương thời gian tới./.