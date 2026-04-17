Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Đặc công Rừng Sác

Ngày 17/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trung đoàn 10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác); chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 10 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị (15/4/1966-15/4/2026).

Sau khi trực tiếp kiểm tra và nghe chỉ huy Trung đoàn 10 báo cáo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 10 đã nỗ lực đạt được; trong đó Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện trên các mặt công tác.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác, nhất là việc duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Trung đoàn 10 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch...

Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ, kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, kỷ cương.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị; bày tỏ mong muốn và tin tưởng đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích tiêu biểu hơn nữa trong huấn luyện, công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đền thờ Anh hùng liệt sỹ Chiến khu Rừng Sác. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ Chiến khu Rừng Sác, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ - những chiến sỹ Đặc công Rừng Sác đã anh dũng chiến đấu, bám trụ nơi rừng ngập mặn khắc nghiệt, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên những trang sử vàng của dân tộc./.

