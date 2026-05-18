Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn để lại hệ thống quan điểm sâu sắc về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, việc thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người tiếp tục là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Đảng, để Đảng mãi xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền - hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là hệ thống những quan điểm toàn diện, sâu sắc về vị trí, vai trò; mục đích, lý tưởng; nhiệm vụ và phương pháp hoạt động; những thách thức, nguy cơ của Đảng cầm quyền; về mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền và Nhân dân. Đây không chỉ là cơ sở lý luận cho sự ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là nền tảng tư tưởng quan trọng định hướng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng.

Từ ngày 6/1-7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. (Ảnh: TTXVN phát)

Người nhiều lần nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.” Đó là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của Đảng trước Nhân dân và dân tộc.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cầm quyền giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo Nhân dân giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Người khẳng định: “Lực lượng của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi."

Sau khi giành được chính quyền, vai trò của Đảng không chỉ dừng lại ở lãnh đạo đấu tranh cách mạng mà còn phải lãnh đạo xây dựng một xã hội mới, chăm lo cả những vấn đề chiến lược lâu dài lẫn đời sống hằng ngày của Nhân dân.

Đảng vừa phải “lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến”, đồng thời phải “luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của Nhân dân.”

Mục đích tối thượng của Đảng cầm quyền là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc và Nhân dân. Người khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. Đảng vừa là người lãnh đạo, đồng thời phải là “người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.” Do đó: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt coi trọng phương pháp hoạt động và phương thức lãnh đạo của Đảng. Theo Người, Đảng lãnh đạo không chỉ bằng chủ trương, nghị quyết mà trước hết bằng tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; bằng năng lực thuyết phục, vận động quần chúng; bằng đạo đức và uy tín chính trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên tất cả mọi người đều có thể và hãy ra sức thi đua tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong ảnh: Thăm bệnh xá Vân Đình, tỉnh Hà Tây, Người căn dặn cán bộ bệnh xá thực hiện “Lương y như từ mẫu” (20/4/1963). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm,” sâu sát thực tiễn, gần gũi Nhân dân. Một Đảng muốn được Nhân dân tin yêu thì đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự “nói đi đôi với làm,” gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận rõ những nguy cơ đối với một Đảng cầm quyền. Người nhiều lần cảnh báo về nguy cơ quan liêu, tham ô, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, tình trạng đặc quyền, đặc lợi. Người coi chủ nghĩa cá nhân là “giặc nội xâm,” là nguyên nhân làm suy giảm đạo đức cách mạng, làm tổn hại uy tín của Đảng.

Theo Người, nếu cán bộ, đảng viên không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện thì rất dễ rơi vào thoái hóa, biến chất, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng và mất niềm tin của Nhân dân. Vì vậy, Người đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Đảng muốn giữ vững vai trò cầm quyền thì phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; phải thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ và sự phát triển của đất nước.

Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng nâng cao. Những thành tựu đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao, tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ.”

Nhiều nghị quyết, quy định quan trọng về xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được ban hành và triển khai quyết liệt.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định quan trọng nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 05-NQ/TW về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; cùng nhiều quy định mới về công tác chính trị, tư tưởng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đi đôi với đó, việc thực hiện các nghị quyết, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường. Nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng được xử lý nghiêm minh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, việc tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, năng lực thực tiễn và tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững ngày càng cao; cùng với tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và không gian số, công tác xây dựng Đảng cũng đứng trước nhiều yêu cầu mới. Điều đó đòi hỏi Đảng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới và năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Trong bài viết: “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi," Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta là Đảng cầm quyền; mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng thật trong sạch; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Người coi đạo đức là gốc của người cách mạng, coi sự gắn bó máu thịt với Nhân dân là nguồn sức mạnh và là điều kiện tồn tại, phát triển của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn"./.

