Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ

Chiều 18/5, trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với T&T Group tổ chức Lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của người mẹ đã sinh ra lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Dự lễ khánh thành có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng ban Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư và đông đảo đại biểu, nhân dân địa phương.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Thác 9 tầng đúng dịp Lễ hội Làng Sen năm 2026 không chỉ góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa-tâm linh tại Khu di tích, mà còn đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách về dâng hương, tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa. Từ đó, lan tỏa truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” nhất là đối với thế hệ trẻ.

Công trình Thác 9 tầng được triển khai trên cơ sở tôn tạo, chỉnh trang và khôi phục dòng suối tự nhiên hiện hữu tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan nhằm từng bước hoàn thiện không gian cảnh quan tổng thể, nâng cao giá trị thẩm mỹ và sức hấp dẫn của điểm đến tâm linh-lịch sử đặc biệt này.

Với thiết kế gồm 9 tầng nước liên hoàn, công trình tạo nên dòng chảy mềm mại, thanh thoát giữa không gian núi rừng Động Tranh, vừa giữ được nét nguyên sơ của thiên nhiên, vừa hài hòa với tổng thể kiến trúc, cảnh quan khu di tích.

Điểm nhấn của công trình là hồ nước trung tâm - nơi tụ thủy của hai dòng suối nhỏ chảy từ khu mộ chính của bà Hoàng Thị Loan và khu mộ cụ Nguyễn Sinh Xin (em trai út của Chủ tịch Hồ Chí Minh), trước khi hòa thành dòng chảy nhẹ nhàng qua 8 tầng nước xuống Uyển Hồ.

Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Tại mỗi tầng thác, các nghệ nhân đã khéo léo điêu khắc, tạo hình những loài hoa khác nhau, vừa tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, vừa gửi gắm những thông điệp giàu tính biểu tượng, gắn với truyền thống văn hóa và đạo lý dân tộc.

Theo ý tưởng thiết kế, chín tầng nước tượng trưng cho chín chữ “Cù lao” - Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc - hàm ý nhắc nhở về công lao to lớn của cha mẹ trong việc sinh thành, nuôi dưỡng con cái.

Sự tuần hoàn, luân chuyển không ngừng của dòng nước qua chín tầng bậc mang ý niệm về sự vĩnh hằng, bền bỉ; đồng thời, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với người mẹ hiền của Bác Hồ khi đến dâng hương, tưởng niệm.

Về tổng thể, Thác 9 tầng gồm ba hạng mục chính: khu hồ nước trung tâm, khu suối - thác và khu đường dạo cảnh quan. Khu trung tâm nổi bật với hồ nước lớn đường kính 21m, được tạo hình như một mặt gương, gợi nhớ hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

Đường viền hồ mang dáng dấp chiếc khăn vấn đầu của người phụ nữ xưa, gợi liên tưởng đến hình ảnh người mẹ tảo tần, đức hy sinh. Đáy hồ được trang trí họa tiết lá sen, làm nền cho chín bông sen vàng - biểu trưng cho sự thanh khiết, lòng biết ơn và sự tri ân.

Bên cạnh đó, sân sinh hoạt cộng đồng hình bán nguyệt với diện tích khoảng 280m², sức chứa khoảng 300 người, được bố trí hài hòa, tạo không gian mở cho các hoạt động văn hóa, tưởng niệm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Cổng vào được thiết kế theo dáng hình cung, lấy cảm hứng từ vòm cổng làng quê Bắc Trung Bộ, mở ra một không gian thanh bình, khoáng đạt, hướng về quê hương Hoàng Trù, Làng Sen - nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu suối - thác kéo dài khoảng 100m, gồm hệ thống suối đá tự nhiên và tám bầu nước nhỏ, tạo nên dòng chảy liên tục, êm đềm giữa núi rừng Động Tranh xanh thẳm.

Khu đường dạo cảnh quan được thiết kế uốn lượn, đưa du khách trải nghiệm nhiều không gian khác nhau, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng thác, vừa cảm nhận sự tĩnh lặng, linh thiêng của khu mộ trong không gian thiên nhiên hài hòa.

Toàn bộ công trình được triển khai với tinh thần tôn trọng tối đa địa hình, cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên hiện hữu. Vật liệu xây dựng chủ yếu là đá khối, sỏi tự nhiên tại địa phương; hệ thống suối, thác được chỉnh trang trên cơ sở giữ gìn dòng chảy tự nhiên vốn có, nhằm tạo nên một không gian gần gũi, dung dị nhưng giàu chiều sâu văn hóa và giá trị biểu tượng.

Lãnh đạo Tập đoàn T&T Group phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Đại diện lãnh đạo T&T Group cho biết, trong suốt quá trình triển khai dự án, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan liên quan, dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kiến trúc và quy hoạch, nhằm bảo đảm công trình vừa mang tính biểu tượng, chiều sâu văn hóa và giá trị bền vững, vừa hài hòa với cảnh quan tự nhiên và tổng thể không gian văn hóa-lịch sử của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc khánh thành công trình Thác 9 tầng đúng dịp kỷ niệm những sự kiện trọng đại của dân tộc mang ý nghĩa tri ân sâu sắc; đồng thời, góp phần giáo dục, bồi đắp và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - trong đời sống tinh thần của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế./.

