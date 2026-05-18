Sơn La kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Sở, ngành

Chiều 18/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định 1172/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động ông Đỗ Văn Trụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Chiềng Cơi, nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng những người vừa được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức Thi hành pháp luật, Sở Tư pháp, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Tại Quyết định 1164/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La điều động bà Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tô Hiệu, nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La điều động ông Dương Gia Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận, nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La điều động bà Trịnh Thị Việt Hà, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Xây dựng và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, nhận công tác tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 20/5/2026.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt phát biểu. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trao các Quyết định và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt chúc mừng các cá nhân được điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm; đề nghị các đồng chí nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; chủ động nghiên cứu sâu chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển xanh, nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Trụ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đại diện các cá nhân được điều động và bổ nhiệm dịp này, tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La Đỗ Văn Trụ bày tỏ niềm vinh dự khi được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định, với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân, doanh nghiệp trên toàn tỉnh, mỗi cá nhân sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt toàn diện công việc để cùng tập thể Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu giải quyết công việc thông suốt, hiệu quả…/.

Tỉnh ủy Sơn La công bố các quyết định về công tác cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La điều động, bổ nhiệm bà Lường Thị Vân Anh giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; điều động, phân công bà Dương Tú Anh nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.