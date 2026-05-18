Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cảnh báo về các đường dây vi phạm pháp luật

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia vừa phát đi thông báo trên trang Facebook chính thức, cảnh báo công dân Việt Nam về tình trạng nhiều người bị bắt giữ tại Indonesia liên quan đến các đường dây lừa đảo và cờ bạc bất hợp pháp.



Theo thông báo, nhà chức trách Indonesia gần đây đã bắt giữ 125 công dân Việt Nam tại thành phố Batam vì bị tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Ngoài ra còn có 228 công dân Việt Nam cũng bị bắt giữ tại Jakarta do liên quan đến một đường dây đánh bạc bất hợp pháp. Hiện các vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng Indonesia điều tra, làm rõ.



Đại sứ quán khuyến cáo công dân tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật của Indonesia, đồng thời cảnh giác với các lời mời gọi việc làm hoặc hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại nước sở tại.



Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Indonesia cũng cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số cá nhân trên mạng xã hội tự nhận cung cấp dịch vụ lãnh sự và làm giấy tờ cho công dân.

Đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng các dịch vụ lãnh sự thông qua trung gian hoặc môi giới để tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc phát sinh rủi ro pháp lý.

Để được hướng dẫn và giải quyết thủ tục lãnh sự, công dân được đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán qua số điện thoại duy nhất +62 811-161-025 (WhatsApp, Zalo) hoặc đến làm việc trực tiếp tại trụ sở Đại sứ quán.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khẳng định không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, dịch vụ hay sự cố nào phát sinh từ các nguồn không chính thức./.

