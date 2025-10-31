Chính trị

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam được trao tặng Huân chương Hữu nghị

Đây là sự ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của Đại sứ trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Indonesia.

Minh Thu
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen và Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Denny Abdi. (Ảnh: Thành Long)
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen và Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Denny Abdi. (Ảnh: Thành Long)

Ngày 31/10/2025, thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, việc trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước là sự ghi nhận và tôn vinh đối với vai trò, tâm huyết cùng những đóng góp nổi bật của Đại sứ Denny Abdi trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng đánh giá cao sáng kiến, nỗ lực của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và hợp tác song phương trong khuôn khổ ASEAN, góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam-Indonesia phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

thu-truong-ngoai-giao-nguyen-manh-cuong-phat-bieu.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. (Ảnh: Thành Long)

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ gần 5 năm công tác của Đại sứ Denny Abdi tại Việt Nam, quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố vững chắc với cột mốc quan trọng: Hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 nhân chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Việc Đại sứ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam trong tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hợp tác, thúc đẩy các cơ chế đối thoại, gặp gỡ cấp cao, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, đã để lại dấu ấn sâu sắc, thiết thực.

28a9c7e5a4ac4df214bd.jpg
Đại sứ Denny Abdi gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Đại sứ Denny Abdi bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Nhà nước Việt Nam trao tặng phần thưởng cao quý, gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao cùng nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho ông sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ trong suốt nhiệm kỳ.

Dù đã kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, ông vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho việc củng cố và vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như sự phát triển của Cộng đồng ASEAN./.

(Vietnam+)
#Quan hệ Việt Nam-Indonesia #Đóng góp của Đại sứ Denny Abdi #Hợp tác song phương #Hợp tác ASEAN #Phát triển kinh tế và thương mại #Phục hồi kinh tế sau đại dịch #Trao tặng huân chương hữu nghị TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam tham gia thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Prudential Việt Nam)

Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Việc Việt Nam và Anh nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện không chỉ phản ánh tầm cao mới trong quan hệ song phương, mà còn đặt nền móng cho hợp tác về năng lượng, tài chính xanh và công nghệ - những lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng của kỷ nguyên mới.