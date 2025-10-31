Đại sứ Indonesia tại Việt Nam được trao tặng Huân chương Hữu nghị

Ngày 31/10/2025, thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Denny Abdi, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, việc trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước là sự ghi nhận và tôn vinh đối với vai trò, tâm huyết cùng những đóng góp nổi bật của Đại sứ Denny Abdi trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng đánh giá cao sáng kiến, nỗ lực của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và hợp tác song phương trong khuôn khổ ASEAN, góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam-Indonesia phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. (Ảnh: Thành Long)

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ gần 5 năm công tác của Đại sứ Denny Abdi tại Việt Nam, quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố vững chắc với cột mốc quan trọng: Hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 nhân chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Việc Đại sứ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam trong tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hợp tác, thúc đẩy các cơ chế đối thoại, gặp gỡ cấp cao, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, đã để lại dấu ấn sâu sắc, thiết thực.

Đại sứ Denny Abdi gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Đại sứ Denny Abdi bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Nhà nước Việt Nam trao tặng phần thưởng cao quý, gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao cùng nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho ông sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ trong suốt nhiệm kỳ.

Dù đã kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, ông vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho việc củng cố và vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như sự phát triển của Cộng đồng ASEAN./.

Indonesia ủng hộ EU sớm gỡ thẻ vàng IUU với Việt Nam Sáng 27/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.