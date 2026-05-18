Chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua đặc biệt “Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển,” từ ngày 18/5-31/12/2026.

Đợt thi đua đặc biệt được phát động nhằm tạo khí thế sôi nổi trên toàn Thành phố, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân.

Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết-Năng động-Sáng tạo-Dám nghĩ-Biết làm,” tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sống. Theo đó, đợt thi đua được chia thành hai giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ 18/5 đến 2/7) mang chủ đề “Thi đua nước rút - Lập thành tích chào mừng 50 năm," tập trung thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố đăng ký thực hiện tối thiểu một công trình, phần việc tiêu biểu, trong đó tập trung vào 5 nhóm công trình trọng tâm, gồm: công trình hạ tầng-chỉnh trang đô thị (giao thông, trường học, y tế, môi trường, không gian công cộng…); công trình chuyển đổi số-cải cách hành chính (số hóa quy trình, dịch vụ công trực tuyến, mô hình “phường/xã số”…); công trình an sinh xã hội (nhà tình nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo người có công…); công trình văn hóa-tuyên truyền (không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết chế văn hóa, hoạt động cộng đồng…); công trình bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự đô thị, môi trường.

Trong giai đoạn cao điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tập trung cao độ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; phấn đấu 80% công trình, dự án trọng điểm được khởi công; tối thiểu 80% công trình, phần việc đăng ký hoàn thành trước ngày 2/7/2026; các công trình còn lại hoàn thành trong năm 2026.

Ở giai đoạn 2 (từ sau 2/7 đến 31/12/2026), chủ đề thi đua được xác định “Tăng tốc-Bứt phá-Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026,” đặt ra yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và các cá nhân, tập thể của Thành phố tập trung hoàn thành đồng bộ, chất lượng toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh “điểm nghẽn,” nâng cao hiệu quả các kết quả đã đạt được; qua đó tạo nền tảng vững chắc về hạ tầng, thể chế và năng lực quản trị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, việc triển khai đợt thi đua phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nội dung, tiến độ, sản phẩm và chỉ tiêu cụ thể; gắn thi đua với việc thực hiện hiệu quả các công trình, hoạt động trọng điểm chào mừng 50 năm, nhất là các công trình hạ tầng, an sinh xã hội, chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp./.

