Kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 28/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các trưởng ban Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Trần Văn Mi và bà Đặng Minh Nguyệt.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Kim Long, ông Lê Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Hoàng, ông Hồ Văn Hà tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã thực hiện quy trình thành lập Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các khu vực; bầu các Trưởng Ban thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh; các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là kỳ họp quan trọng có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chuẩn y các chức danh chủ chốt bộ máy chính quyền địa phương; biến khát vọng đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia và khu vực phía Nam trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết kiến tạo mô hình phát triển mới, đưa Đồng Nai đi từ tỉnh công nghiệp sang thành phố công nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển theo chiều sâu, gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bứt phá về hạ tầng chiến lược, lấy hạ tầng giao thông, công nghệ và logistics làm đòn bẩy, tạo ra không gian phát triển mới, nâng tầm vị thế Đồng Nai trong liên kết vùng và quốc gia; chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, hấp dẫn; phát triển con người và nâng cao chất lượng sống; xây dựng Đồng Nai thành nơi đáng sống, đáng làm việc./.

