Thanh Hóa kiện toàn nhân sự lãnh đạo, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng 27/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và xem xét, quyết định một số nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội. Đây là kỳ họp có vai trò then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới.

Trong khuôn khổ phiên họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các trưởng ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Với sự thống nhất, tín nhiệm cao của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, số phiếu tán thành 85/85, đạt 100%, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đối với các chức danh của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: Lê Quang Hùng, Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường tái cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu tán thành 100%.

Kỳ họp đã thực hiện quy trình thành lập Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung quán triệt, triển khai cụ thể hóa và tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 cũng như 10 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026.

Tiến độ điều chỉnh Quy hoạch chung tỉnh Thanh Hóa phải được đẩy nhanh; hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan chậm nhất trong quý 2/2026; tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành lĩnh vực, phát triển các doanh nghiệp, mô hình kinh tế mới, hình thành trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tích hợp khí, khí hóa lỏng, điện, lọc, hóa dầu, năng lượng tái tạo tại các địa phương có lợi thế; hoàn thiện các cơ chế chính sách cho phát triển điện gió ngoài khơi, LNG.

Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc; phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong tháng 4/2026, hoàn thành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong tháng 5/2026 hoàn thành cơ chế tài chính, kinh phí cho phát triển công nghệ chiến lược...

Ngoài thực hiện công tác nhân sự, kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX; nghị quyết hành động Hội đồng Nhân dân tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX.

Đồng thời, Kỳ họp xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình theo quy định về các nội dung như: đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang 2026 vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa; danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030; danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất...

Cũng tại phiên họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận, nhất trí cao và biểu quyết thông qua 35 nghị quyết và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa và phát huy những kết quả của các khóa trước, tiếp tục đổi mới hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành theo dân chủ, kỷ cương, thực chất và hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Phong đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng quy định pháp luật; Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sớm ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trên cơ sở kinh nghiệm và hoạt động thực tiễn tăng cường đi thực địa, nắm bắt tình hình tại cơ sở, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kịp thời phát hiện các vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề được dư luận và cử tri quan tâm để kiến nghị, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý vướng mắc, khó khăn, những "điểm nghẽn" cho sự phát triển của các địa phương và của tỉnh.

Từ đó, các đại biểu thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng; Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng,” “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với nhân dân”; Đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

