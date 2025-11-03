Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày 3/11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 35 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung 2 Giám đốc sở giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu các ông: Nguyễn Quốc Hải giữ chức Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII; Lương Tiến Thành giữ chức Trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp cũng đã xem xét, quyết nghị cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác khác đối với các ông: Trịnh Huy Triều, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Nguyên Hồng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét các báo cáo, tờ trình quan trọng của Ủy ban Nhân dân tỉnh như: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương do tỉnh quản lý (đợt 2); quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp; phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030”... cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Đây là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp; toàn Đảng bộ tỉnh đang khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội với quyết tâm và khí thế mới.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận và xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế-xã hội, nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, phân bổ các nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ mới cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo quản lý; đề cao tinh thần gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với tập thể cơ quan, đơn vị mình công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Tiến Lam nhấn mạnh: Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua. Các cấp, ngành chủ động phối hợp, bố trí nguồn lực và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách mới kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các Ban, từng đại biểu tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2025. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi sát việc triển khai các nghị quyết đã ban hành, nhằm bảo đảm thực thi nghiêm túc, hiệu quả, mang lại kết quả cụ thể cho cử tri và nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa thời gian tới./.

