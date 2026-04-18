Ngày Sách 2026: Lan tỏa văn hóa đọc từ trải nghiệm STEM và sáng tạo

Tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 đã thu hút đông đảo học sinh với trải nghiệm STEM và thiết kế bìa sách, mở ra cách tiếp cận tri thức mới trong thời đại số.

Sáng 18/4, triển lãm “Từ trang sách đến không gian số” đã chính thức khai mạc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình trải nghiệm STEM với cuộc thi thiết kế mô hình “Trạm sách cộng đồng” cùng cuộc thi thiết kế bìa sách “Sắc màu công nghệ và cuộc sống”. Tại đây, học sinh không chỉ đọc mà còn trực tiếp sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua các sản phẩm cụ thể. Các hoạt động góp phần đổi mới phương thức tiếp cận tri thức, khơi dậy tư duy sáng tạo và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Sự kết hợp giữa sách, công nghệ và trải nghiệm thực tế cho thấy xu hướng phát triển tất yếu của văn hóa đọc trong kỷ nguyên số./.