Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Phùng Hồ Hải nhận Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt

Ngày 16/4/2026, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã được nhận Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt của Quỹ Alexander von Humboldt (Cộng hòa Liên bang Đức) vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.

Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt được trao cho các nhà khoa học có uy tín quốc tế, ghi nhận thành tựu nghiên cứu đã đạt được trong suốt sự nghiệp.

Việc Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hồ Hải được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt đã góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của khoa học cơ bản Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Đức trong thời gian tới./.