Nữ Tiến sỹ toán học trẻ với khát vọng sáng tạo, tận tâm cống hiến

Ở tuổi 30, cô giáo Vũ Thị Hiền Anh, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) không chỉ được biết đến là một Tiến sỹ toán học trẻ đầy triển vọng, mà còn là một thủ lĩnh Đoàn năng nổ, người "truyền lửa" đam mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ học sinh vùng mỏ.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cô giáo Vũ Thị Hiền Anh là một trong số 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Hình mẫu "vừa hồng, vừa chuyên"

Sinh năm 1995, cô giáo Vũ Thị Hiền Anh hiện đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long.

Với nền tảng kiến thức vững chắc, cô đã sớm khẳng định năng lực chuyên môn khi hoàn thành chương trình Tiến sỹ toán học, nhận học bổng Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) và có nhiều công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus (hai cơ sở dữ liệu thư mục uy tín nhất thế giới, chứa tóm tắt và trích dẫn bài báo khoa học từ các tạp chí phản biện chất lượng cao).

Thay vì chỉ tập trung vào nghiên cứu hàn lâm, cô Hiền Anh chọn gắn bó với bục giảng và công tác Đoàn, lấy việc đào tạo thế hệ trẻ làm kim chỉ nam. Với cô, một trí thức trẻ trong kỷ nguyên số cần hội tụ đủ cả đạo đức và tài năng để dẫn dắt học sinh.

Trong công tác chuyên môn, cô không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Toán. Kết quả là 100% học sinh các lớp cô phụ trách đều đạt học lực khá, giỏi; đội tuyển học sinh giỏi môn Toán do cô bồi dưỡng cũng gặt hái nhiều giải thưởng cấp tỉnh. Cô còn là thành viên chủ chốt của Ban Tổ chức Hội thảo khoa học các trường trung học phổ thông chuyên khu vực miền núi phía Bắc, đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển giáo dục mũi nhọn của khu vực.

Xác định phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" là trục trung tâm, Hiền Anh đã xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu khoa học bài bản tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long.

Dưới sự dẫn dắt của cô, Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học đã trở thành nơi ươm mầm cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và STEM vào đời sống.

“Tôi hy vọng mình có thể giúp em học sinh kết nối tư duy logic, sự chặt chẽ của toán học với những giá trị nhân văn sâu sắc của đời sống; mong học sinh không chỉ bản lĩnh trước những bài toán hóc búa trên trang giấy, mà còn đủ trách nhiệm và tâm huyết để đối mặt với những thử thách thực tế của xã hội," cô Hiền Anh chia sẻ.

Tinh thần ấy đã mang lại những "trái ngọt" rực rỡ cho các học sinh của HIền Anh. Trong năm học 2024-2025, học sinh của trường đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Triển lãm Sáng chế và Đổi mới Hoa Kỳ; Huy chương Bạc và Giải Đặc biệt tại cuộc thi WICO/WIIPA tại Hàn Quốc (là cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới thường niên dành cho học sinh được tổ chức bởi Trường Đại học Hàn Quốc và Hiệp hội Phát minh và Sở hữu trí tuệ thế giới).

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi quốc tế, tinh thần sáng tạo còn được cô giáo Hiền Anh lan tỏa qua sáng kiến “Xây dựng hệ thống chủ đề sinh hoạt ngoại khóa phát huy thế mạnh khối chuyên qua mô hình sân khấu hóa - tương tác đa chiều”. Sáng kiến này đã biến những giờ ngoại khóa khô cứng thành diễn đàn để học sinh tự chủ, phát huy kỹ năng tranh biện, thuyết trình và tổ chức sự kiện.

Học sinh của trường đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp Quốc gia, cấp tỉnh; hàng trăm sản phẩm sáng tạo nhỏ được áp dụng trong đời sống học đường như ứng dụng điểm danh lớp, công cụ theo dõi học tập, mô hình học liệu số, giải pháp tiết kiệm năng lượng cho khu nội trú…, đều là những minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa của phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh.

“Toán học là đam mê, còn công tác Đoàn là trách nhiệm và cũng là niềm vui - hai hành trình song hành, bổ trợ để mình phát triển và cống hiến trọn vẹn hơn mỗi ngày,” nữ Tiến sỹ Toán học Vũ Thị Hiền Anh chia sẻ.

Thủ lĩnh Đoàn giàu lòng nhân ái

Bên cạnh các hoạt động trí tuệ, cô giáo Vũ Thị Hiền Anh còn là người điều phối tâm huyết cho các chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Từ những chiến dịch "90 ngày cao điểm" hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính số đến các chương trình "Tình nguyện mùa đông" mang hơi ấm đến vùng sâu, vùng xa..., đều có dấu ấn của nữ thủ lĩnh trẻ.

Cô giáo Vũ Thị Hiền Anh tham gia các hoạt động tình nguyện ở vùng cao, dân tộc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, Hiền Anh còn triển khai sáng kiến “Giáo dục kỹ năng sống qua công tác chủ nhiệm” với mô hình “Lớp học thân thiện” và “Kỷ luật tích cực.” Qua đó, cô không chỉ là người dạy chữ mà còn là người bạn đồng hành, giúp học sinh trường chuyên biết cân bằng cảm xúc và nuôi dưỡng lòng nhân ái.

Từ một học sinh chuyên Toán khóa 2010-2013, Hiền Anh may mắn được trở về làm đồng nghiệp của chính những người thầy cũ và viết tiếp sự nghiệp giảng dạy của mẹ - một cựu giáo viên Toán tâm huyết của nhà trường.

Cô giáo Hiền Anh nhớ lại, khoảnh khắc bảo vệ thành công và chính thức nhận học vị Tiến sỹ toán học đầu năm 2024, cảm xúc trong cô không chỉ là niềm vinh dự khi chinh phục được một nấc thang tri thức, mà còn là sự xúc động nghẹn ngào trước ánh mắt tự hào của mẹ và vòng tay chúc mừng từ đồng nghiệp, học trò.

Chính tư duy chặt chẽ của Toán học giúp cô rèn được cách làm việc có hệ thống và điều hành công tác Đoàn một cách khoa học, hiệu quả. Ngược lại, sự năng động của phong trào Đoàn lại mang đến cho cô nguồn năng lượng mới, giúp cân bằng sau những giờ nghiên cứu căng thẳng.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ cô giáo Vũ Thị Hiền Anh là một nữ Tiến sỹ toán học trẻ có tư duy khoa học sắc bén, sở hữu nhiều công bố quốc tế uy tín và đạt thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo học sinh giỏi gặt hái giải thưởng sáng tạo thế giới.

Trên cương vị Bí thư Đoàn, cô là thủ lĩnh thanh niên bản lĩnh, tận tâm với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và luôn đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long.

Với những đóng góp tiêu biểu, cô giáo Vũ Thị Hiền Anh được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm học 2024-2025; được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học; đặc biệt được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2025. Cô cũng là một trong số 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026./.

