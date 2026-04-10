Ngoại giao qua thời trang - 'quyền lực mềm' của Vương quốc Anh

Một triển lãm đặc biệt tại Cung điện Buckingham đang mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về vai trò tinh tế của thời trang trong hoạt động ngoại giao của Nữ hoàng Elizabeth II, thông qua gần 300 hiện vật quý giá lần đầu tiên được công bố.

Mang tên “Queen Elizabeth II: Her Life in Style” (Nữ hoàng Elizabeth II: Cuộc đời qua phong cách thời trang, triển lãm kéo dài đến tháng 10 tới, tái hiện hành trình phong cách của vị quân vương trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh (1926-2022).

Không chỉ tôn vinh gu thẩm mỹ thanh lịch và nhất quán, sự kiện này còn làm nổi bật cách bà sử dụng trang phục như một công cụ truyền tải thông điệp ngoại giao - một hình thức “quyền lực mềm” được giới chuyên môn gọi là “ngoại giao qua thời trang."

Một trong những điểm nhấn ấn tượng của triển lãm là bản phác thảo chiếc váy dạ hội dành cho chuyến thăm chính thức của Nữ hoàng Elizabeth II tới Ấn Độ và Pakistan năm 1961.

Trong ghi chú viết tay, Nữ hoàng yêu cầu chiếc váy được may bằng lụa satin màu vàng - sắc màu tượng trưng cho sức khỏe và thịnh vượng trong văn hóa khu vực. Chi tiết nhỏ nhưng đầy dụng ý này cho thấy sự tinh tế của bà trong việc gửi gắm thông điệp tôn trọng và thiện chí tới các quốc gia sở tại.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều bộ trang phục mang ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc. Nổi bật là váy cưới năm 1947 và lễ phục đăng quang do nhà thiết kế Norman Hartnell thực hiện, được thêu tinh xảo các biểu tượng của Vương quốc Anh như hoa hồng xứ England, tỏi tây xứ Wales và cây kế Scotland, cùng những họa tiết đại diện cho các quốc gia trong Khối Thịnh vượng chung.

Bên cạnh đó là các thiết kế dạ hội thanh lịch từ nhà mốt Balenciaga, những bộ quân phục bà từng mặc khi phục vụ trong Chiến tranh thế giới thứ hai và bộ sưu tập những chiếc mũ rực rỡ sắc màu - dấu ấn phong cách không thể nhầm lẫn của Nữ hoàng.

Theo giám tuyển triển lãm Caroline de Guitaut, tủ trang phục của Nữ hoàng không chỉ phản ánh phong cách cá nhân mà còn phục vụ những mục tiêu ngoại giao rõ ràng.

Chẳng hạn, trong chuyến thăm Australia năm 1954, bà đã khoác chiếc khăn choàng thêu hoa mai vàng - biểu tượng quốc gia của nước này. Khi tới Pakistan năm 1961, bà lựa chọn trang phục mang màu sắc quốc kỳ, thể hiện sự tôn trọng và gắn kết với quốc gia sở tại.

Nhà sử học Lisa Hackett từ Đại học New England nhận định rằng cách tiếp cận này đánh dấu sự chuyển biến trong vai trò của trang phục hoàng gia: thay vì phô trương quyền lực và sự giàu có như trong quá khứ, thời trang đã trở thành phương tiện truyền tải thông điệp về sự tôn trọng, thiện chí và hợp tác quốc tế.

Triển lãm cũng hé lộ mức độ tham gia sâu sắc của Nữ hoàng Elizabeth II trong việc định hình phong cách cá nhân. Bà không chỉ lựa chọn nhà thiết kế mà còn trực tiếp đưa ra những ghi chú chi tiết về màu sắc, chất liệu và phụ kiện, thể hiện “con mắt tinh tường” cùng khả năng kiểm soát gần như tuyệt đối đối với hình ảnh của mình.

Với khoảng 300 hiện vật được tuyển chọn từ kho lưu trữ hơn 4.000 món, triển lãm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng khi toàn bộ vé tham quan trong tháng khai mạc đã được bán hết.

Sự kiện không chỉ là hành trình nhìn lại phong cách của một biểu tượng thời trang, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của “ngoại giao bằng thời trang” trong việc xây dựng cầu nối giữa các quốc gia./.

