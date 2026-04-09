Tập đoàn thời trang H&M chuyển một phần cơ sở sản xuất sang Bắc Phi

Tập đoàn thời trang nổi tiếng H&M của Thụy Điển đã quyết định chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Maroc và Ai Cập, trong nỗ lực đưa chuỗi cung ứng đến gần hơn với các thị trường tiêu thụ, sau nhiều năm đối mặt với suy giảm lợi nhuận và tồn kho lớn.

Động thái này nằm trong chiến lược rộng hơn của H&M nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và thị trường tiêu dùng.

Trước đây, doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào các trung tâm sản xuất tại châu Á như Trung Quốc và Bangladesh, khiến thời gian giao hàng kéo dài và hạn chế khả năng phản ứng nhanh với biến động nhu cầu.

Báo cáo cho biết trong giai đoạn khó khăn vừa qua, H&M bị tồn kho một lượng hàng chưa bán được lên tới khoảng 4 tỷ USD, đồng thời lợi nhuận kinh doanh sụt giảm mạnh. Tình trạng này bộc lộ những hạn chế mang tính cấu trúc trong mô hình kinh doanh, đặc biệt khi ngành thời trang toàn cầu thay đổi nhanh chóng dưới tác động của số hóa và sự nổi lên của các đối thủ linh hoạt hơn.

Giá trị thị trường của H&M cũng đã giảm gần một nửa so với mức đỉnh năm 2015, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn như Inditex - chủ sở hữu thương hiệu Zara, cùng các hãng thời trang giá rẻ như Shein và Primark.

Tổng giám đốc điều hành H&M Daniel Ervér cho biết tập đoàn đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện ban đầu nhờ nỗ lực giảm tồn kho và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Tỷ lệ tồn kho trên doanh thu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 thập kỷ, góp phần cải thiện biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn chưa tạo ra tăng trưởng doanh số bền vững, cho thấy những thách thức vẫn còn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Trong bối cảnh đó, H&M đặt cược vào chiến lược đưa dây chuyền sản xuất sang các quốc gia gần thị trường châu Âu như Maroc. Lợi thế địa lý được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng tốc đưa sản phẩm ra thị trường và cải thiện khả năng thay đổi nhanh kiểu dáng và có giá bán khá rẻ.

Cách tiếp cận mới cũng hướng tới việc nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất qua việc giảm số lượng nhà cung cấp và tái tổ chức mạng lưới cung ứng, qua đó đẩy nhanh quá trình ra quyết định và hạn chế tình trạng chậm trễ.

Về phía Maroc, quốc gia này đang nổi lên như một trung tâm quan trọng của ngành dệt may khu vực. Nhiều thương hiệu quốc tế lớn đã hiện diện tại đây, trong đó có tập đoàn Inditex, một trong những nhà đầu tư nổi bật trong ngành dệt may của Maroc./.

