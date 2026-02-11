Ngắm bộ sưu tập áo dài truyền thống trên phố Xuân của nhà thiết kế Cao Minh Tiến

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã mang đến một câu chuyện Xuân đậm chất Việt qua bộ sưu tập áo dài gấm lụa truyền thống dành cho mọi lứa tuổi.

Xuất hiện giữa những không gian bình dị, quen thuộc, đặc biệt nơi phố chợ, các thiết kế của Cao Minh Tiến trở nên sống động, gần gũi mà vẫn giữ trọn vẻ sang trọng, tinh tế đúng tinh thần Tết cổ truyền.

Lấy cảm hứng từ nhịp sống đời thường ngày Xuân, những tà áo dài gấm lụa của Cao Minh Tiến nổi bật bởi chất liệu gấm lụa cao cấp, bề mặt dệt hoa văn cổ điển, ánh sắc dịu nhẹ nhưng đầy chiều sâu.

Gam màu hồng phấn, xanh ngọc, đỏ son, vàng tơ… được xử lý khéo léo, vừa tươi mới vừa gợi cảm giác ấm áp, may mắn của năm mới.

Xuất hiện trong bộ ảnh thời trang dạo phố sắm Tết, các sao Việt, người mẫu nhiều thế hệ diện áo dài gấm lụa với nhiều cách phối hiện đại: kết hợp khăn vấn, kính thời trang, túi xách nhỏ hay quạt tay truyền thống.

Chính sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại đã giúp áo dài của Cao Minh Tiến không bị “đóng khung” trong lễ nghi, mà trở thành trang phục dạo phố, du Xuân mang tính ứng dụng cao đồng thời đem đến vẻ cá tính, phong cách rất riêng, đầy thu hút cho người mặc.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là tính ứng dụng cao và phù hợp với mọi lứa tuổi. Mỗi thiết kế đều được nhà tạo mẫu tiết chế phom dáng để tôn hình thể người mặc, mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được nét kín đáo, thanh lịch vốn có của áo dài Việt.

Đặc biệt, trong khi áo dài cho người lớn nhấn vào đường cắt tinh tế và họa tiết đậm màu truyền thống, thì áo dài cho trẻ em được xử lý mềm mại, màu sắc tươi sáng.

Hình ảnh nhiều thế hệ cùng khoác lên mình tà áo dài đã truyền đi thông điệp: áo dài không phân biệt tuổi tác, ai cũng có thể mặc, cũng có thể đẹp theo cách rất riêng.

Với bộ sưu tập này, Cao Minh Tiến tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trong hành trình gìn giữ và làm mới áo dài truyền thống, để mỗi Xuân về, tà áo dài Việt vẫn duyên dáng giữa đời sống đương đại, vừa thân quen, tự hào vừa đầy cảm xúc./.

Áo dài Việt Nam: Biểu tượng văn hóa truyền thống bắc nhịp cầu ra năm châu Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là kết tinh của tâm hồn, phẩm hạnh, bản lĩnh văn hóa người Việt. Tà áo mềm mại nhưng đầy nội lực ấy đã đi cùng người phụ nữ Việt Nam qua mọi thời kỳ.