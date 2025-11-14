Vietnam International Fashion Week: Nơi di sản, bản sắc thế giới cùng "sải bước"

Mỗi bộ sưu tập của các nhà tạo mẫu quốc tế trong đêm diễn là một thông điệp về bản sắc truyền thống được cất lên bằng ngôn ngữ thời trang đồng thời tôn vinh sự đa dạng văn hóa của thời trang thế giới.

Trong đêm thứ hai của Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 - Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025, các gương mặt nhà tạo mẫu quốc tế đã để lại một dấu ấn đậm nét nhờ những thiết kế có bản sắc độc đáo, sáng tạo hài hòa giữa truyền thống và đương đại nhưng thấm đẫm tinh thần dân tộc.

Di sản Lào lên tiếng

Bandid Lasavong được xem là một trong những gương mặt tiên phong định hình diện mạo thời trang hiện đại của “xứ sở Triệu Voi.” Các sáng tạo của anh khai thác chất liệu dệt thủ công, họa tiết bản địa truyền thống hài hòa với “menswear” tinh giản mang hơi thở toàn cầu.

Lần đầu tiên góp mặt tại Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam, Bandid Lasavong trình làng bộ sưu tập “Lao Legacy” - một hành trình thời trang thấm đẫm niềm tự hào dân tộc. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt truyền thống, nhà tạo mẫu cho biết anh đã hợp tác cùng nghệ nhân làng nghề Ock Pop Tok để tạo nên những chất liệu dệt tay độc bản, rồi biến chúng thành các phom dáng suit hiện đại.

Giữa tinh thần thanh lịch vượt thời gian của phong cách thời trang “old money” và sự phóng khoáng của “new money,” Bandid kể câu chuyện về người đàn ông Đông Dương mới, sang trọng, tự do và bản lĩnh văn hóa.

Gần 30 thiết kế menswear cao cấp trong bộ sưu tập mang gam màu trầm ấm, từ trắng ngà, be, vàng rơm đến nâu đất, gợi nên ánh nắng phản chiếu trên những mái ngói cổ của Luang Prabang. Bandid chia sẻ, anh chủ đích giữ lại vân sần tự nhiên, sắc độ không hoàn hảo của vải lụa, đũi, gai, cotton thô hay linen pha da, để tôn vinh “vẻ đẹp của bàn tay con người” – thứ mà anh xem là linh hồn của thời trang thủ công.

Huỳnh Tú Anh trong vai trò “First Face” cũng là nữ người mẫu duy nhất trong show diễn xuất hiện với blazer trắng phối quần shorts, cravat cách điệu và boots cao cổ. Tú Anh trở thành biểu tượng cho tinh thần trung tính, vừa mềm mại nhưng mạnh mẽ, phản chiếu rõ triết lý tối giản nhưng sáng tạo của Bandid Lasavong.

Trong khi đó, Quán quân The Face Vietnam 2018 Mạc Trung Kiên kết màn với thiết kế trench coat, điểm xuyết hoa văn thổ cẩm truyền thống thêu ở phần tay áo và túi áo, mang đến hình ảnh quý ông Đông Dương thanh lịch, phóng khoáng và bản lĩnh.

Giữa không gian ánh sáng tối giản và nền nhạc sâu lắng, “Lao Legacy” tựa như tuyên ngôn văn hóa của thời trang Lào cùng thông điệp mà muốn Bandid Lasavong gửi gắm: “Di sản không phải thứ để lưu giữ, mà là nguồn cảm hứng để kiến tạo tương lai.”

Từng lớp vải, từng đường cắt trong các thiết kế của anh như minh chứng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền thời trang Lào, khi bản sắc và sáng tạo cùng hòa quyện để cất tiếng nói trên bản đồ thời trang khu vực và thế giới.

Văn hóa bản địa xứ sở Chùa tháp

Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện lần đầu tiên của nhà thiết kế đến từ Campuchia Natacha Van, với bộ sưu tập “Ethereal Enchantment”- một thế giới của vẻ đẹp mong manh, siêu thực và mê hoặc, nơi vẻ đẹp mong manh được thăng hoa trong sự giao hòa của ánh sáng, âm nhạc và thời trang.

Nhà thiết kế Natacha Van là gương mặt tiêu biểu của thời trang Campuchia đương đại, mang phong cách táo bạo, tinh tế và trân trọng các giá trị văn hóa bản địa. Tốt nghiệp London College of Fashion và Central Saint Martins, cô đã khẳng định tên tuổi trên các sân khấu quốc tế và là hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ nhà thiết kế trẻ.

Natacha Van là đại diện của Campuchia tại các chương trình thời trang khu vực, nổi bật với khả năng kết hợp giữa yếu tố cổ điển và sáng tạo đương đại, tạo nên những thiết kế vừa tinh xảo, vừa giàu sức sống.

Các phom dáng của “Ethereal Enchantment” mềm mại, bay bổng kết hợp với chất liệu voan, lụa và lưới mỏng được xử lý tinh tế, tạo nên chuyển động nhẹ như gió mỗi khi người mẫu sải bước. Đặc biệt, chi tiết hoa 3D, hạt pha lê và ren mô phỏng cánh hoa được đính kết tỉ mỉ, tạo hiệu ứng như một khu vườn nở rộ trên sàn diễn.

Không chỉ dừng ở chất thơ, Natacha Van còn đưa vào bộ sưu tập những thiết kế suit phá cách và tái cấu trúc, mang đến hơi thở hiện đại xen lẫn nét mộng mơ. Cách cô kết hợp độ mềm của vải và cấu trúc cứng cáp đã tạo nên thứ ngôn ngữ cân bằng giữa sự dịu dàng và bản lĩnh - tinh thần mà nhà tạo mẫu mong muốn gửi gắm qua thông điệp #PureStyleShines – Bản sắc riêng tạo phong cách.

Sàn diễn trở nên cuốn hút hơn với màn xuất hiện của vedette Mạc Trung Kiên trong bộ suit tông be được cách điệu tinh tế, toát lên vẻ mạnh mẽ mà vẫn phảng phất nét mộng mơ, hóa thân thành hình ảnh người đàn ông hiện đại trong thế giới siêu thực “Ethereal Enchantment.”

Từng sải bước tự tin của Mạc Trung Kiên không chỉ tôn lên đường cắt và chất liệu trang phục, mà còn tạo nên nhịp điệu đối thoại hài hòa với những thiết kế nữ tính, khép lại trọn vẹn bản giao hưởng thị giác của Natacha Van.

Khi những bước chân cuối cùng khép lại, dư âm của “Ethereal Enchantment” vẫn còn ở đó, như làn hương phảng phất từ khu vườn hoa vừa tỉnh giấc. Bộ sưu tập là lời tôn vinh vẻ đẹp tinh khiết, cảm xúc và tự do, nơi thời trang không chỉ là trang phục, mà còn là trải nghiệm thị giác và hành trình cảm xúc.

“Lời nguyện cầu bằng họa tiết” từ Ấn Độ

Như một “lời nguyện cầu bằng họa tiết” gửi đến thiên nhiên và con người, nhà thiết kế Ajay Kumar từ Ấn Độ đã mang đến bộ sưu tập “The Wild Monarch.” Dưới bàn tay sáng tạo của Ajay Kumar, các thiết kế thời trang đã trở thành bản tuyên ngôn phá vỡ ranh giới giữa nổi loạn và khuôn phép, nơi sức mạnh hoang dã hòa quyện cùng vẻ đẹp hoàng gia.

Ajay Kumar, một trong những tên tuổi nổi bật của thời trang Ấn Độ đương đại, đồng thời được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng dung hòa tinh thần thủ công truyền thống với tư duy thẩm mỹ hiện đại.

Đến với Vietnam International Fashion Week F/W 2025, Ajay Kumar tái hiện vẻ uy nghi của hoàng gia Ấn Độ qua lăng kính của thiên nhiên hoang dã và huyền thoại phương Đông. Mỗi thiết kế là một cuộc đối thoại giữa sức mạnh và sự mong manh, giữa bản năng và vẻ đẹp tinh tế.

Họa tiết báo đốm, vằn hổ.. hòa quyện cùng hoa sen, phượng hoàng và bảng màu đỏ thẫm, vàng kim, xanh lục bảo và hổ phách cháy, làm sống dậy hình ảnh vẻ đẹp quyền quý một thời, vừa tráng lệ vừa phảng phất hoài niệm về những giá trị đang dần phai nhạt giữa thế giới hiện đại.

Xuyên suốt bộ sưu tập là tinh thần thủ công và tính bền vững mà Ajay Kumar gửi gắm trong từng thiết kế. Những mẫu Bandhgala (một loại áo khoác trang trọng của Ấn Độ) mang cấu trúc tinh tế, áo bomber in họa tiết hay Kurta lụa đều được thể hiện trên các chất liệu thân thiện với môi trường như lụa pha cotton, lanh và seersucker tái chế, tạo nên vẻ đẹp giao thoa đầy ấn tượng.

Các kỹ thuật in họa tiết, đính nổi và thêu zardozi thủ công được xử lý khéo léo, tôn vinh bàn tay nghệ nhân Ấn Độ và nâng tầm từng chi tiết thành một tác phẩm nghệ thuật. Với “The Wild Monarch,” Ajay Kumar muốn khẳng định thời trang xa xỉ cũng có trách nhiệm bền vững với môi trường và trân trọng giá trị tự nhiên.

Giữa không gian của kiến trúc vương giả và thiên nhiên hoang dã, “The Wild Monarch” đã làm mờ ranh giới giữa nổi loạn và khuôn phép, giữa sự linh thiêng và thời trang đương đại. Các thiết kế mang tinh thần tôn vinh người đàn ông hiện đại – người dám sống có ý thức, trách nhiệm, và không ngại tỏa sáng đầy kiêu hãnh.

Có thể thấy, mỗi bộ sưu tập trong đêm diễn là một thông điệp ý nghĩa về bản sắc truyền thống được cất lên bằng ngôn ngữ thời trang. Và đặc biệt, sự góp mặt của các nhà thiết kế tài năng đến từ Ấn Độ, Lào, Campuchia ở mùa thứ 20 của Vietnam International Fashion Week đã góp phần tôn vinh sự đa dạng văn hóa trong thời trang quốc tế./.

