Tập đoàn xa xỉ phẩm Kering sắp bán mảng làm đẹp cho L'Oreal với giá 4 tỷ USD

Tập đoàn xa xỉ phẩm Kering (Pháp), chủ sở hữu thương hiệu thời trang Gucci, đang tiến gần đến khả năng bán mảng làm đẹp cho L’Oreal, theo hai nguồn tin thân cận.

Một trong các nguồn tin xác nhận rằng thương vụ có thể trị giá khoảng 4 tỷ USD, phù hợp với thông tin trước đó do Wall Street Journal (WSJ) đăng tải - đơn vị đầu tiên đưa tin về diễn biến này.

Theo WSJ, tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới L’Oreal dự kiến sẽ mua lại thương hiệu nước hoa cao cấp Creed và giành quyền phát triển các sản phẩm làm đẹp gắn với nhiều nhãn hiệu thời trang thuộc sở hữu của Kering như Bottega Veneta, Balenciaga và Alexander McQueen. Thỏa thuận có thể được công bố vào tuần tới.

Kering, do gia đình Pinault kiểm soát, đã ra mắt mảng làm đẹp vào năm 2023. Cũng trong năm đó tập đoàn đã mua lại Creed với giá 3,5 tỷ euro (tương đương khoảng 4 tỷ USD).

Việc bán mảng làm đẹp được xem là bước đi chiến lược của tân Giám đốc điều hành Luca De Meo - người chính thức nhậm chức vào tháng 9/2025, nhằm giải quyết vấn đề nợ cao khiến các nhà đầu tư lo ngại. Tính đến cuối tháng 6/2025, nợ ròng của Kering đạt 9,5 tỷ euro.

Tập đoàn đang gặp khó khăn trong việc phục hồi doanh số bán hàng của thương hiệu chủ lực Gucci trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ suy yếu do nhu cầu tiêu dùng giảm, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi từng là động lực tăng trưởng chính của ngành trong suốt hơn một thập kỷ.

Kể từ khi Kering công bố bổ nhiệm ông Luca De Meo vào giữa tháng 6/2025, cổ phiếu của tập đoàn đã tăng khoảng 60%.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Reuters, trong tháng này L’Oreal đã được đại diện của tập đoàn Armani tiếp cận, sau khi tên của tập đoàn này được nêu trong di chúc của cố nhà thiết kế Giorgio Armani như một bên mua tiềm năng phần cổ phần thiểu số trong hãng thời trang do ông sáng lập./.

