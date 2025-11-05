Cung điện Buckingham trưng bày hơn 200 trang phục của Nữ hoàng Elizabeth II

Ba năm sau ngày Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Hoàng gia Anh sẽ mở một triển lãm đặc biệt tại Cung điện Buckingham, tái hiện di sản thời trang của người trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh.

Cuộc triển lãm mang tên “Queen Elizabeth II: Her Life in Style” sẽ diễn ra tại Phòng trưng bày của Nhà vua (The King’s Gallery) từ ngày 10/4-18/10/2026, hứa hẹn là một trong những điểm nhấn văn hóa lớn nhất năm tới.

Giám tuyển Caroline de Guitaut nhận định: “Tủ đồ của Nữ hoàng Elizabeth II là bài học mẫu mực về biểu tượng, nghệ thuật may đo và tay nghề thủ công tại Anh.”

Triển lãm “Queen Elizabeth II: Her Life in Style” giới thiệu 200 bộ trang phục từng gắn liền với cuộc đời 96 năm của Nữ hoàng và có tới 50% trong số này chưa từng được trưng bày trước đây.

Mỗi bộ váy, chiếc áo, hay chiếc khăn đều như một mảnh ghép lịch sử - kể câu chuyện về người phụ nữ đã biến thời trang thành ngôn ngữ của quyền lực, của lòng tận tụy và bản sắc Anh quốc.

Bên cạnh đó, nhiều bản phác thảo thiết kế có chú thích bằng tay, thậm chí đôi dòng ghi chú của chính Nữ hoàng, sẽ mang đến cho người xem cái nhìn hiếm hoi về tư duy thẩm mỹ và cá tính kín đáo của bà.

Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng chiếc váy dạ hội màu xanh táo lộng lẫy do Norman Hartnell thiết kế, từng được Nữ hoàng mặc trong quốc yến tại Đại sứ quán Anh ở Mỹ năm 1957; cùng váy cưới và áo choàng đăng quang - hai biểu tượng của một triều đại huy hoàng.

Triển lãm cũng giới thiệu chiếc váy phù dâu mà bà đã mặc năm 1934, các bộ đồ cưỡi ngựa, khăn lụa đặc trưng và đặc biệt là áo mưa nhựa trong suốt do nhà thiết kế Hardy Amies sáng tạo trong thập niên 1960 - một thiết kế “đi trước thời đại” về phong cách và chất liệu.

Nữ hoàng Elizabeth II băng hà tháng 9/2022, khép lại 70 năm trị vì. Triển lãm về di sản thời trang của bà bắt đầu mở bán vé từ ngày 4/11 (theo giờ địa phương)./.

