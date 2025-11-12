Dàn sao “hot” khuấy đảo Vietnam International Fashion Week F/W 2025 trước giờ G

Chỉ còn ít giờ nữa, Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025 sẽ chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Ngay từ sớm, dàn sao như Hoa hậu Thanh Thủy, ca sỹ Minh Hằng, S.T Sơn Thạch… đã “khuấy động” sàn catwalk, chuẩn bị cho đêm khai mạc.

Gần 100 người mẫu cũng đã có mặt từ sớm để gấp rút tập luyện, chuẩn bị cho màn trình diễn đêm khai mạc. Không chỉ người mẫu, các nhà thiết kế góp mặt trong đêm mở màn như: Vũ Việt Hà, Frederick Lee (Singapore), Hà Linh Thư và thương hiệu thời trang Chula Fashion đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Đặc biệt, Hoa hậu Thanh Thủy đã sẵn sàng trong vai trò vedette cho bộ sưu tập mở màn chương trình. Thanh Thủy xuất hiện với áo len khoe vai trần cùng short ngắn tôn đôi chân dài.

Không khí buổi tổng duyệt càng thêm sôi động với tiết mục mở màn hoành tráng được dàn dựng công phu của “chị đẹp” Minh Hằng và màn xuất hiện của "anh tài" S.T Sơn Thạch.

Minh Hằng "bật mí" Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025 cũng chính là nơi cô sẽ khởi động cho màn trình diễn live ca khúc “Director” với phần trình diễn “cháy hết cỡ và đong đầy cảm xúc.” Là người đảm nhận màn trình diễn mở màn, Minh Hằng dành toàn bộ thời gian tập trung luyện tập kỹ lưỡng từng động tác, chuẩn bị cho phần vũ đạo công phu hứa hẹn sẽ “khuấy đảo” sàn diễn thời trang Thu Đông.

Hoa hậu Thanh Thủy, ca sỹ Minh Hằng và "anh tài" S.T Sơn Thạch trước giờ G. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh không khí sôi động của buổi tổng duyệt đầu tiên, ban tổ chức cho biết đang gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng cho sân khấu trình diễn. Sân khấu mùa thứ 20 được đầu tư hệ thống LED quy mô lớn, tạo không gian trình diễn vô cực, hiện đại và đa chiều. Công nghệ trình chiếu tối tân và thiết kế sân khấu mở sẽ góp phần cho mỗi bộ sưu tập như được khoác thêm gam màu rực rỡ, mang đến trải nghiệm thị giác mạnh mẽ cho khán giả.

Mở màn tuần thời trang, nhà thiết kế Vũ Việt Hà cho hay anh sẽ giới thiệu tới công chúng bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường. Từ câu chuyện khởi sinh vũ trụ theo quan niệm dân gian, bộ sưu tập tôn vinh hành trình con người tìm thấy sự thuần khiết trong phong cách và bản ngã.

“Tôi trân trọng hành trình 20 mùa của Vietnam International Fashion Week, bởi đó không chỉ là hành trình của thời trang mà còn là hành trình khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Với bộ sưu tập lần này, tôi muốn gửi gắm thông điệp: thời trang không chỉ là cái đẹp bề ngoài, mà là cách chúng ta kể lại những câu chuyện văn hóa của dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo,” nhà tạo mẫu chia sẻ.

Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025 sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Quần ngựa (30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội) từ ngày 12-15/11/2025./.

