Khi vẻ đẹp nguyên bản thuần khiết được soi chiếu qua lăng kính thời trang

Văn hóa
Điện ảnh Âm nhạc Thời trang Điểm Nhạc-Phim-Sách Truyền thông
Tại mùa thời trang Thu Đông năm nay, nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” - nơi vẻ đẹp tinh khiết của nước được kể bằng ngôn ngữ thời trang đương đại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại mùa thời trang Thu Đông năm nay, nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” - nơi vẻ đẹp tinh khiết của nước được kể bằng ngôn ngữ thời trang đương đại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Vedette Huỳnh Thị Thanh Thủy – Miss International 2024 trong diện mạo choáng ngợp. Trên nền đầm mini ánh bạc đính sequin lấp lánh, nhà thiết kế phủ lên phần thân trên khối điêu khắc 3D từ những vòng tròn trắng đan xen, như bong bóng nước vươn lên mặt sóng. Cấu trúc bao trùm đầu và vai tạo nên không gian thị giác siêu thực, vừa mềm mại vừa uy lực. Trong từng bước đi, Thanh Thủy như hiện thân cho thông điệp của bộ sưu tập. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Vedette Huỳnh Thị Thanh Thủy – Miss International 2024 trong diện mạo choáng ngợp. Trên nền đầm mini ánh bạc đính sequin lấp lánh, nhà thiết kế phủ lên phần thân trên khối điêu khắc 3D từ những vòng tròn trắng đan xen, như bong bóng nước vươn lên mặt sóng. Cấu trúc bao trùm đầu và vai tạo nên không gian thị giác siêu thực, vừa mềm mại vừa uy lực. Trong từng bước đi, Thanh Thủy như hiện thân cho thông điệp của bộ sưu tập. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Điểm nhấn nằm ở cấu trúc vòng tròn 3D bao quanh phần đầu và ngực, gợi hình ảnh những giọt nước đang chuyển động liên tục, vừa mềm mại vừa mang tính kiến trúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Điểm nhấn nằm ở cấu trúc vòng tròn 3D bao quanh phần đầu và ngực, gợi hình ảnh những giọt nước đang chuyển động liên tục, vừa mềm mại vừa mang tính kiến trúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một lời nhắn gửi dịu dàng mà mạnh mẽ từ ý tưởng cảm hứng của nhà tạo mẫu như cổ vũ mỗi người tìm về phiên bản thuần khiết nhất bên trong chính mình, bởi từ đó, phong cách, cảm xúc và ánh sáng riêng sẽ được đánh thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một lời nhắn gửi dịu dàng mà mạnh mẽ từ ý tưởng cảm hứng của nhà tạo mẫu như cổ vũ mỗi người tìm về phiên bản thuần khiết nhất bên trong chính mình, bởi từ đó, phong cách, cảm xúc và ánh sáng riêng sẽ được đánh thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các thiết kế chuyển dần từ gam sáng sang sắc lam trầm ấm, như hành trình con người đi qua thử thách để tìm về ánh sáng mới như ý tưởng của nhà tạo mẫu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các thiết kế chuyển dần từ gam sáng sang sắc lam trầm ấm, như hành trình con người đi qua thử thách để tìm về ánh sáng mới như ý tưởng của nhà tạo mẫu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nếu lụa là biểu tượng của khởi nguyên mềm mại, thì len đan tay kể câu chuyện về sáng tạo thủ công – nơi tinh thần tự do và phá cách được khắc họa rõ nét. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nếu lụa là biểu tượng của khởi nguyên mềm mại, thì len đan tay kể câu chuyện về sáng tạo thủ công – nơi tinh thần tự do và phá cách được khắc họa rõ nét. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chất liệu mộc mạc ấy được Vũ Việt Hà xử lý thành những mũi đan 3D sống động, gợi hình dòng chảy tự nhiên trong vòng tuần hoàn của sự sống. Phom dáng mạnh mẽ, cấu trúc rõ ràng thể hiện sự vươn lên của con người giữa thiên nhiên rộng lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chất liệu mộc mạc ấy được Vũ Việt Hà xử lý thành những mũi đan 3D sống động, gợi hình dòng chảy tự nhiên trong vòng tuần hoàn của sự sống. Phom dáng mạnh mẽ, cấu trúc rõ ràng thể hiện sự vươn lên của con người giữa thiên nhiên rộng lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Toàn bộ màn trình diễn, từ âm thanh đến màu sắc, từ gam trắng thanh khiết đến sắc xanh sinh sôi, như một câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ thời trang, nơi khán giả vừa thưởng thức vẻ đẹp hình thể, vừa cảm nhận tinh thần và ý nghĩa phía sau từng thiết kế. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Toàn bộ màn trình diễn, từ âm thanh đến màu sắc, từ gam trắng thanh khiết đến sắc xanh sinh sôi, như một câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ thời trang, nơi khán giả vừa thưởng thức vẻ đẹp hình thể, vừa cảm nhận tinh thần và ý nghĩa phía sau từng thiết kế. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bên cạnh ý tưởng, chất liệu chính là yếu tố trung tâm làm nên linh hồn của bộ sưu tập là những dải lụa trắng mơ màng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bên cạnh ý tưởng, chất liệu chính là yếu tố trung tâm làm nên linh hồn của bộ sưu tập là những dải lụa trắng mơ màng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dưới ánh đèn nhẹ như sương sớm, từng nếp lụa gợn sóng mềm mại, uyển chuyển như chính nhịp thở của thiên nhiên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dưới ánh đèn nhẹ như sương sớm, từng nếp lụa gợn sóng mềm mại, uyển chuyển như chính nhịp thở của thiên nhiên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Âm nhạc và thời trang hòa quyện, dẫn người xem đi từ sự nguyên sơ của nguồn nước đến hành trình khẳng định bản sắc và tinh thần cá nhân, tạo nên mở đầu tràn đầy thi vị cho đêm diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Âm nhạc và thời trang hòa quyện, dẫn người xem đi từ sự nguyên sơ của nguồn nước đến hành trình khẳng định bản sắc và tinh thần cá nhân, tạo nên mở đầu tràn đầy thi vị cho đêm diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lấy cảm hứng từ khởi nguồn của sự sống, Vũ Việt Hà tái hiện câu chuyện bằng những sáng tạo thời trang mới với góc nhìn hiện đại, gửi gắm thông điệp: “Mỗi người đều có một phiên bản thuần khiết nguyên bản bên trong mình, hãy khơi dậy và để nó tỏa sáng.” (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lấy cảm hứng từ khởi nguồn của sự sống, Vũ Việt Hà tái hiện câu chuyện bằng những sáng tạo thời trang mới với góc nhìn hiện đại, gửi gắm thông điệp: “Mỗi người đều có một phiên bản thuần khiết nguyên bản bên trong mình, hãy khơi dậy và để nó tỏa sáng.” (Ảnh: PV/Vietnam+)
“Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà đã mở ra một hành trình mới cho mùa Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025, nơi văn hóa Việt hòa cùng hơi thở đương đại, tạo nên những thiết kế vừa tinh tế, táo bạo, vừa đầy sức sống. (Ảnh: PV/Vietnam+)
“Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà đã mở ra một hành trình mới cho mùa Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025, nơi văn hóa Việt hòa cùng hơi thở đương đại, tạo nên những thiết kế vừa tinh tế, táo bạo, vừa đầy sức sống. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ẩn sau từng nếp vải là thông điệp mà nhà thiết kế muốn gửi gắm: Nước là khởi nguồn tinh khiết của sự sống, và sự thuần khiết chính là khởi nguồn để mỗi con người tự tin tỏa sáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ẩn sau từng nếp vải là thông điệp mà nhà thiết kế muốn gửi gắm: Nước là khởi nguồn tinh khiết của sự sống, và sự thuần khiết chính là khởi nguồn để mỗi con người tự tin tỏa sáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một lời nhắn gửi dịu dàng mà mạnh mẽ cổ vũ tìm về phiên bản thuần khiết nguyên bản trong chính mình, bởi từ đó, phong cách, cảm xúc và ánh sáng riêng sẽ được đánh thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một lời nhắn gửi dịu dàng mà mạnh mẽ cổ vũ tìm về phiên bản thuần khiết nguyên bản trong chính mình, bởi từ đó, phong cách, cảm xúc và ánh sáng riêng sẽ được đánh thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một thiết kế trong bộ sưu tập “Khởi nguồn thuần khiết” của Vũ Việt Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Khi vẻ đẹp nguyên bản thuần khiết được soi chiếu qua lăng kính thời trang

Tại Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025, NTK Vũ Việt Hà đã soi chiếu vẻ đẹp nguyên bản thuần khiết qua lăng kính thời trang, đặt để trong mỗi thiết kế một thông điệp ý nghĩa.

Mai Mai
Theo dõi VietnamPlus
#Thời trang thuần khiết và ý nghĩa #Bộ sưu tập Khởi nguồn thuần khiết #Ý tưởng về nước và sự sống #Thiết kế hiện đại và thủ công #Hành trình tìm về bản sắc cá nhân #Sử dụng chất liệu tự nhiên và sáng tạo #Hòa quyện âm nhạc và thời trang #Thông điệp về sự tự tin và tỏa sáng #Văn hóa Việt và phong cách đương đại #Biểu tượng của sự nguyên sơ và tự do TP. Hà Nội

Tin liên quan