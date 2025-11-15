Những chuyển động giao thoa văn hóa giàu tính thẩm mỹ trên sàn runway Việt Nam

Đêm thứ 3 của tuần thời trang mang đến một hành trình nghệ thuật, nơi truyền thống được tái sinh, bản sắc được tôn vinh và tình bằng hữu giữa các quốc gia được “dệt nên” bằng ngôn ngữ thời trang.

Đêm công diễn thứ ba của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 - Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) tối qua, ngày 14/11, tiếp tục đưa khán giả bước vào thế giới thời trang giàu bản sắc qua những thiết kế độc đáo và câu chuyện văn hóa, nổi bật là các sáng tạo đến từ Philippines, Malaysia.

Nhịp đập của những chuyển động thời trang

Tối qua, nhà thiết kế Francis Libiran (Philippines) trở lại với sàn diễn Việt Nam mùa thời trang này cùng tư duy kiến trúc tinh xảo và ngôn ngữ thiết kế lãng mạn – những yếu tố đã làm nên tên tuổi của anh trên bản đồ thời trang châu Á.

Bộ sưu tập “Visions” được ví như bản tuyên ngôn nơi chuyển động trở thành nghệ thuật, nơi mỗi thiết kế như một nhịp đập cảm xúc. Francis Libiran tạo nên cuộc đối thoại giàu tính thẩm mỹ giữa kỹ nghệ thủ công Philippines và tư duy kiến trúc đương đại. Những phom dáng mang tính hình khối được tiết chế khéo léo, để lại khoảng không cho chất liệu và ánh sáng tạo nên vẻ mềm mại theo từng bước chân người mẫu.

Sử dụng chất liệu vải cao cấp, Francis Libiran khai thác sự tương phản giữa cấu trúc và độ uyển chuyển, kết hợp với bảng màu bạc ánh kim, vàng champagne, xanh sapphire… nhằm gợi cảm giác như từng thiết kế đang “thở” và sống động ngay trên sân khấu.

Tâm điểm là những thiết kế với tinh thần kiến trúc đặc trưng, thể hiện qua cấu trúc 3D táo bạo, phom dáng tay áo bướm mang tính điêu khắc và kỹ thuật dệt thủ công ánh kim lấp lánh. Bên cạnh đó, Bộ sưu tập còn mở rộng biên độ cảm hứng hòa nhập với những câu chuyện chung của Đông Nam Á: đường cắt sắc sảo của Singapore, sự uyển chuyển tự nhiên của Indonesia, và vẻ duyên dáng trang trí của Malaysia.

Hai thiết kế mở màn và kết màn của Francis Libiran đã thể hiện sự đối lập đẳng cấp khi sử dụng kỹ thuật thủ công tinh xảo. Quán quân The Face Huỳnh Tú Anh mở màn show diễn với chiếc đầm ngắn (mini dress) màu trắng hiện đại, cá tính. Điểm nhấn là phần vai bồng lớn được đính kết cầu kỳ, kết hợp cùng chi tiết khóa kéo và quần tất họa tiết hình thoi độc đáo, mang đến sự phá cách, mạnh mẽ và thời thượng.

Kết màn show diễn trở nên đặc biệt hơn nhờ chiếc đầm dạ hội cúp ngực lộng lẫy, chuyển màu vàng đồng, đen lấp lánh và tà váy xếp nếp xoắn phức tạp. Vẻ cổ điển và tinh xảo, kiêu sa, quyền lực tạo ấn tượng sâu sắc và khép lại buổi trình diễn bằng một cảm xúc đẹp.

Khi thời trang kết nối các nền văn hóa

Mang theo nguồn cảm hứng về sự giao thoa văn hóa trong khu vực, BEHATI trở lại với sàn diễn Việt Nam để giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên “Chăm.” Mang ý nghĩa của sự hòa trộn, “Chăm” dung hòa các yếu tố văn hóa Malaysia, Trung Hoa, Ấn Độ và Borneo, từ đó phác họa nên diện mạo hiện đại cho trang phục truyền thống Baju của Malaysia.

Lấy cảm hứng từ những cuộc hôn phối đa sắc tộc và vẻ đẹp bình dị nhưng mang nét vương giả của đời sống Kampung, bộ sưu tập muốn thể hiện sự tôn vinh tinh tế dành cho tinh thần kết nối và hòa hợp của khu vực ASEAN.

Với “Chăm,” BEHATI dẫn dắt người xem lạc vào một thế giới nơi truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn tái sinh theo tinh thần thời đại. Với hành trình văn hóa trải dài từ Malaysia đến Hà Nội, “Chăm” khéo léo đan cài hình ảnh Áo dài, Sarong, Sherwani và Kebaya, chuyển hóa di sản thành tầm nhìn đương đại về sự thống nhất, bản sắc và tinh thần hiện đại.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong hành trình sáng tạo của BEHATI, chất liệu trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa, giữa ký ức và tương lai, giữa sự mềm mại tinh tế của Việt Nam và sự đa sắc sống động của Malaysia.

Các nhà tạo mẫu Malaysia đã tái hiện những lát cắt Peranakan đặc trưng của quốc gia này theo phong cách đương đại, để gửi gắm “bức thư tình,” nhằm tri ân Việt Nam. Đặc biệt, thương hiệu cũng tận dụng cơ hội thể hiện sự kết nối tinh tế giữa hai quốc gia qua phiên bản “BEHATI của áo dài,” vừa tôn vinh truyền thống, vừa thổi vào đó hơi thở hiện đại.

Mở màn bộ sưu tập, Quán quân The Face Vietnam Huỳnh Tú Anh trình diễn trang phục với điệu múa mê hoặc, dẫn dắt khán giả bước vào không gian đậm văn hóa truyền thống Malaysia. Không chỉ mở ra câu chuyện văn hóa bằng màn trình diễn độc đáo, “Chăm” còn gây ngạc nhiên với những trang phục giao thoa tinh tế, kết hợp “Áo dài” với nhiều tầng layer, nón lá và giày cói, tạo nên tổng thể vừa bản sắc vừa giàu cảm xúc.

Chưa dừng lại ở đó, Huỳnh Tú Anh tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” cho vị trí kết màn, trình diễn bộ trang phục rực rỡ sắc đỏ hòa phối tinh xảo, thêm họa tiết bộ tộc pua kumbu, batik, songket, và vải Sarawak. Sự kết hợp đa chất liệu tái hiện tinh thần hòa hợp văn hóa – thông điệp mà các nhà thiết kế muốn gửi gắm qua việc giao thoa nhiều sắc tộc để phản chiếu cộng đồng đa dạng của Malaysia.

Có thể nói, với "Chăm," BEHATI đã mang đến một hành trình nghệ thuật, nơi truyền thống được tái sinh, bản sắc được tôn vinh và tình bằng hữu giữa hai quốc gia được “dệt nên” bằng ngôn ngữ thời trang./.

