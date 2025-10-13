NTK Thanh Hương Bùi chinh phục Shanghai Fashion Week SS26 với “Manifeste”

Ra mắt giới mộ điệu Shanghai Fashion Week SS26, nhà tạo mẫu đã khéo léo mang đến những giá trị truyền thống dân gian Việt Nam bằng ngôn ngữ thời trang và kỹ thuật hiện đại trong BST “Manifeste.”

Chiều 13/10, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi đã mang bộ sưu tập “Manifeste” đến sàn diễn Shanghai Fashion Week SS26, ghi dấu ấn đầu tiên của thương hiệu ra với sàn diễn châu Á.

Thanh Hương Bùi đã tạo ấn tượng với khán giả Trung Quốc và quốc tế bằng những bộ cánh sang trọng, đẳng cấp trong màn trình diễn đầy màu sắc.

“Manifeste không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà còn là một bản tuyên ngôn nghệ thuật đầy cảm xúc, đưa người xem vào một hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua dòng chảy của thời gian. Đó là câu chuyện về sự hồi sinh của những giá trị truyền thống, từ cội nguồn mộc mạc đến một tương lai rực rỡ,” Thanh Hương Bùi cho hay.

Vẫn giữ phong cách sáng tạo tinh tế thông qua từng trang phục, nhà tạo mẫu đã khéo léo đặt để những giá trị truyền thống dân gian Việt Nam bằng ngôn ngữ thời trang và kỹ thuật hiện đại trong bộ sưu tập.

Mở màn “Manifeste” là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương với thiết kế ấn tượng, lấy cảm hứng từ nghệ thuật trúc chỉ kết hợp nghệ thuật làm giấy truyền thống, cùng lối dựng phom 3D, đính hoa nổi bằng cườm và dát vàng tỉ mỉ. Bộ trang phục mang đậm hồn Việt mà vẫn sang trọng, tinh tế.

Gam màu vàng sang trọng trong bộ sưu tập. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thanh Hương Bùi cho biết cô sử dụng gam màu vàng, đỏ và đen làm chủ đạo cho bộ sưu tập không chỉ nhằm lột tả nét kiêu sa của người phụ nữ mà còn mang ý nghĩa của thịnh vượng, nhiệt huyết và chiều sâu văn hóa vươn tầm quốc tế.

“Mỗi chi tiết cầu kỳ trên từng trang phục giống như một khẳng định về khả năng kết tinh giữa truyền thống và tinh thần hiện đại, sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của người thợ thủ công, là cách mà họ đã đưa giá trị lao động nghệ thuật lên tầm cao mới,” Thanh Hương Bùi chia sẻ.

Đáng chú ý là bộ trang phục với điểm nhấn là chiếc áo dài Việt trên nền tranh sơn mài trong bộ sưu tập đã thu hút được chú ý mạnh mẽ của khán giả tại Shanghai Fashion Week SS26.

Thiết kế là sự kết hợp khéo léo giữa áo yếm của người phụ nữ xưa cùng cổ áo dài vừa hiện đại, vừa cổ điển thu hút giới mộ điệu. Bên cạnh đó, chiếc nón lá chính là nét chấm phá đặc biệt tinh tế, ghi dấu ấn mạnh mẽ về sự xuất hiện của nhà thiết kế và thương hiệu Việt trên sàn diễn quốc tế.

Ngoài ra, bộ sưu tập lần này của Thanh Hương Bùi còn có những trang phục độc đáo lấy cảm hứng từ tre Việt Nam cùng kỹ thuật kéo sợi thủ công thu hút thị giác người xem.

﻿ ﻿ Đáng chú ý trong bộ sưu tập là trang phục với điểm nhấn là chiếc áo dài Việt trên nền tranh sơn mài (hàng trên bên phải). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh dàn mẫu châu Á chuẩn quốc tế, các người mẫu da màu tạo màu sắc độc đáo cho bộ sưu tập. Đặc biệt, chiếc đầm dạ hội với những đường cắt tinh tế đính kết đá tỉ mỉ thu hút sự quan tâm của khán giả thưởng thức show diễn.

Á hậu Hoàng Thùy giữ vai trò vedette của show diễn. Cô diện bộ trang phục lấy ý tưởng chủ đề của bộ sưu tập - “Manifeste.” Hoàng Thùy tiết lộ cô đã phải đứng một tiếng để dát vàng lên người, trước khi mặc bộ trang phục được thiết kế bất nguyên tắc trên phom kẽm đàn hồi với hàng trăm bông hoa được cắt 3D thủ công, tinh xảo.

Sau show diễn giới thiệu bộ sưu tập tới giới mộ điệu tại Shanghai Fashion Week SS26, Thanh Hương Bùi cho biết mình và êkíp đang nỗ lực phát triển nguồn cảm hứng từ những tín đồ thời trang với phong cách sành điệu nhưng không kém phần sang trọng, quý phái ở các kinh đô thời trang lớn sau Shanghai Fashion Week SS26.

“Tôi muốn khơi dậy nét cá tính độc đáo bên trong những người phụ nữ, tạo dấu ấn đặc biệt của họ cùng những trang phục nổi bật, vượt xa những khuôn khổ thông thường trên hành trình thời trang của mình,” Thanh Hương Bùi bày tỏ./.

﻿ ﻿ Á hậu Hoàng Thùy giữ vai trò vedette của show diễn. Cô tiết lộ đã phải đứng một tiếng để dát vàng lên người, trước khi mặc bộ trang phục được thiết kế bất nguyên tắc trên phom kẽm đàn hồi với hàng trăm bông hoa được cắt 3D thủ công, tinh xảo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

