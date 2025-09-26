Thanh Hương Bùi hé lộ bộ sưu tập đặc biệt sẽ mang tới Shanghai Fashion Week SS26

Trước thềm Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week SS26 – SFW SS26), nhà thiết kế Thanh Hương Bùi tiết lộ sẽ trình diễn tại sự kiện bộ sưu tập đặc biệt mang tên “Manifeste.”

“Manifeste không chỉ là bộ sưu tập thời trang, mà còn như một tuyên ngôn nghệ thuật đầy cảm xúc, đưa người xem vào hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua dòng chảy của thời gian. Đó là câu chuyện về sự hồi sinh của những giá trị truyền thống, từ cội nguồn mộc mạc đến một tương lai rực rỡ và lộng lẫy,” Thanh Hương Bùi chia sẻ.

Vẫn giữ phong cách sáng tạo đầy tinh tế, Thanh Hương Bùi đã khéo léo mang những giá trị truyền thống của dân gian Việt Nam vào bộ sưu tập như giấy dó, tranh sơn mài, thêu… kết hợp cùng kỹ thuật đính đá tinh xảo, in 3D - là những dấu ấn đặc biệt của cô trong làng thời trang.

Sử dụng gam màu chủ đạo vàng, đỏ và đen không chỉ thể hiện vẻ sang trọng mà còn mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, nhiệt huyết và chiều sâu văn hóa. Mỗi chi tiết cầu kỳ, tỉ mỉ sẽ thay cho một lời khẳng định về tài nghệ và sự kiên trì của người thợ thủ công, khẳng định giá trị của họ ở tầm cao mới, hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần hiện đại.

Thanh Hương Bùi cho biết cô và êkíp đang nỗ lực để tiếp tục phát triển nguồn cảm hứng từ những tín đồ thời trang với phong cách sành điệu nhưng không kém phần sang trọng, quý phái ở các kinh đô thời trang lớn sau SFW SS26. Cô cũng khẳng định mong muốn khơi dậy nét cá tính độc đáo bên trong những người phụ nữ, giúp họ tạo dấu ấn đặc biệt cùng những trang phục nổi bật, vượt xa khuôn khổ thông thường cùng “Manifeste.”

Trong bộ ảnh giới thiệu bộ sưu tập, nhà tạo mẫu Thanh Hương Bùi một lần nữa tái hợp 3 nàng hậu là Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy và Lê Hoàng Phương - những người đẹp từng góp phần tạo nên thành công cho những bộ sưu tập của cô như: Rose of the Dawn, This Summer và Éclat.

Trước đó, khi thông báo việc sẽ xuất hiện tại SFW SS26, Thanh Hương Bùi gây tò mò về việc cô sẽ chọn người mẫu nào trình diễn bộ sưu tập ở Thượng Hải. Nhà tạo mẫu cho biết cô đánh giá cao sắc vóc cùng sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và việc nắm bắt tinh thần bộ sưu tập của ba nàng hậu. Dàn người đẹp này đã giúp buổi chụp hình hoàn thành nhanh chóng. Sự kết hợp cùng “tam Hoàng làng mẫu” được nhà thiết kế Thanh Hương Bùi kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đặc biệt, trước khi giới thiệu bộ sưu tập đến khán giả quốc tế.

“Manifeste” sẽ được nhà thiết kế Thanh Hương Bùi chính thức giới thiệu tại SFW SS26 vào ngày 14/10 sắp tới, tại Thượng Hải./.