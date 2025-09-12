NTK Thanh Hương Bùi ấn tượng với cổ phục khi ngồi ghế nóng Miss Grand Vietnam

Tối 11/9, tại vòng thi The Grand National Costume thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi gây ấn tượng khi lựa chọn trang phục lấy cảm hứng từ cổ phục.

Không thêu thùa cầu kỳ, thiết kế tập trung vào sự tinh tế của đường cắt và sử dụng chất liệu lụa sơn mài cao cấp tạo nên hiệu ứng óng ánh, sang trọng. Điểm nhấn của bộ trang phục là vòng cổ hạt ngọc màu xanh lục và hoa tai cùng tông, tạo nên diện mạo người phụ nữ Việt Nam vừa hiện đại vừa truyền thống.

Chia sẻ về lựa chọn trang phục mang tính biểu tượng này, nhà tạo mẫu cho biết muốn một lần nữa khẳng định phong cách và triết lý thiết kế của mình: “tôn vinh những giá trị văn hóa cốt lõi, đồng thời ứng dụng chúng vào thời trang đương đại một cách sáng tạo và tinh tế.”

Thông tin từ đại diện Miss Grand Vietnam 2025, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi đồng hành cùng cuộc thi với vai trò nhà tài trợ trang phục, đồng thời cũng là 1 trong 5 nhà thiết kế trình diễn bộ sưu tập tại Vietnam Beauty Fashion Fest, là giám khảo khách mời đặc biệt tại vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc và đêm Chung kết.

Tại vòng thi The Grand National Costume, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời.

Theo dõi các phần trình diễn của thí sinh, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi cho hay: “Tôi khá bất ngờ và thích thú với những trang phục được trình diễn hôm nay. Đó không chỉ là thời trang mà còn là hồn cốt dân tộc được thể hiện tinh tế qua từng tác phẩm. Tôi tin rằng với những sáng tạo và nhiệt huyết của các bạn, chúng ta sẽ tìm ra thiết kế ấn tượng nhất để giới thiệu với bạn bè năm châu tại đấu trường quốc tế.”

Được biết, giai đoạn này, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi khá bận rộn với lịch trình công việc. Ngoài đồng hành cùng Miss Grand Vietnam, cô còn gấp rút chuẩn bị cho bộ sưu tập đặc biệt sẽ trình diễn tại Shanghai Fashion Week SS26 vào trung tuần tháng Mười tới đây./.

Nhà thiết kế cho biết đang gấp rút chuẩn bị cho bộ sưu tập đặc biệt sẽ trình diễn tại Shanghai Fashion Week SS26 vào trung tuần tháng Mười tới đây.

