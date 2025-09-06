Miss Grand Vietnam 2025: Top 35 diện bikini nóng bỏng, "tranh vé" vào top 20

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025vừa công bố bộ ảnh Grand Shoot của top 35 thí sinh, ngay trước thềm phần thi Grand Heat diễn ra.

Bộ ảnh được thực hiện trong buổi ghi hình kết hợp hai phần thi Grand Walk và Grand Shoot. Nếu Grand Walk thử thách khả năng trình diễn, bao gồm catwalk và thần thái của thí sinh trên sân khấu thì Grand Shoot là nơi họ thể hiện khả năng tạo dáng trước ống kính máy ảnh.

Phần thi Grand Shoot giúp các thí sinh có thêm cơ hội thể hiện bản thân. Trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi cô gái tạo dáng cho ra hai bức ảnh bán thân và toàn thân thể hiện sự tự tin, vẻ đẹp rực rỡ, nóng bỏng đồng thời phô diễn hình thể và tôn lên thiết kế.

Trong bộ ảnh Grand Shoot vừa được công bố, 35 thí sinh hóa thân thành những nữ thần quyến rũ, khoe sắc vóc giữa không gian sang trọng, đậm chất châu Âu với hình nền là những mảng kính lớn và tường dát vàng.

Các thí sinh diện trang phục bikini kết hợp cùng tà lụa bay bổng, giúp tôn lên đường cong hình thể. Toàn bộ phụ kiện như cài tóc, hoa tai, vòng tay… đều được thiết kế riêng, kết hợp với sự tư vấn chuyên môn từ chuyên gia, tạo nên tổng thể hài hòa và ấn tượng.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đến từ Cần Thơ. (Ảnh: BTC)

Với vai trò huấn luyện viên tại Miss Grand Vietnam 2025, Á hậu Lâm Bích Tuyền tiếp tục đồng hành cùng thí sinh trong buổi chụp hình, trực tiếp chỉnh sửa cách tạo dáng, biểu cảm gương mặt để các thí sinh có những bức ảnh ấn tượng nhất.

Đại diện ban tổ chức cho biết top 10 đề cử cho phần thi Grand Shoot bao gồm 5 thí sinh có điểm bình chọn cao nhất của khán giả và 5 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn. Từ đó, ban giám khảo sẽ quyết định người chiến thắng cuối cùng, nhận được tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc.

Sau loạt phần thi hấp dẫn, các thí sinh sẽ tham gia buổi Họp báo công bố vương miện của cuộc thi vào ngày 7/9 tới.

Đêm Chung kết toàn quốc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 14/9. Tân Hoa hậu sẽ là người kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, nhận trọng trách đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi quốc tế Miss Grand International 2025.

Ngắm một số thí sinh trong trang phục bikini:

Thí sinh Tống Thị Lan Anh, Ninh Bình. (Ảnh: BTC)

Thí sinh La Ngọc Phương Anh, An Giang. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Văn Minh Trúc, Lâm Đồng. (Ảnh: BTC)

