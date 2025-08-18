Lộ diện loạt thiết kế vương miện mới của Miss Grand Vietnam 2025

Cuộc thi tìm kiếm mẫu thiết kế vương miện mới của Miss Grand Vietnam năm nay có dấu mốc đầu tiên với top 34 thiết kế vương miện xuất sắc. Với các thành viên ban giám khảo gồm đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện đơn vị chế tác và tài trợ vương cho cuộc thi, diễn viên Quốc Trường, Hoa hậu Quế Anh.

Đại diện ban tổ chức cho hay, đáng chú ý trong các thí sinh tham dự có em Nguyễn Cao Hoàng Long (tác phẩm “Phi Vũ Ánh Dương”) chỉ vừa 13 tuổi. Em được mẹ đồng hành đến với cuộc thi. Thí sinh Hoàng Xuân Thuyên cũng vừa 14 tuổi và sở hữu 2 tác phẩm bước vào vòng tiếp theo.

Cũng trong top thiết kế vương miện, thí sinh Bùi Thế Bảo là một trong những gương mặt quen thuộc khi đã góp mặt trong cuộc thi Thiết kế vương miện, thiết kế trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam những mùa trước.

Những thí sinh này sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng thi tiếp theo để tìm ra người chiến thắng, người có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng của mình thành chiếc vương miện danh giá của Miss Grand Vietnam.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ở mùa thứ 3 của cuộc thi, ban tổ chức tiếp tục ghi nhận những nhà thiết kế tài năng ở độ tuổi học cấp 2, cấp 3. Bên cạnh đó, một số thí sinh thể hiện sự yêu thích chương trình khi gửi hơn 4 bản vẽ với những ý tưởng phong phú khác nhau. Hơn nữa, một số gương mặt khá quen thuộc trong các cuộc thi thiết kế cũng tham gia vào mùa thi với những bản vẽ chất lượng.

Giải thưởng Thiết kế vương miện được yêu thích nhất sẽ chính thức mở cổng bình chọn trực tuyến. Tiếp sau phần thi Thiết kế vương miện, cuộc thi The Grand National Costume chính thức khởi chiếu trên nền tảng Facebook Miss Grand Vietnam vào thứ 7 hàng tuần. Sắp tới, cuộc thi sẽ bắt đầu chặng hành trình đầu tiên với vòng Sơ khảo và phần thi Grand Arrival.

Các thiết kế vương miện được giám khảo đánh giá cao:

Miss Grand Vietnam 2025: "Mở rộng cửa" cho thí sinh không ngại dấn thân Nhằm đảm bảo tính đồng nhất với format quốc tế và theo quy định mới từ tổ chức Miss Grand International, Miss Grand Vietnam 2025 vừa thông báo chính thức mở rộng độ tuổi dự thi từ 18 đến 35 tuổi.