Văn hóa

Lộ diện loạt thiết kế vương miện mới của Miss Grand Vietnam 2025

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 vừa công bố kết quả 34 thiết kế vương miện lọt vào vòng trong. Trong đó, có những tác phẩm do thí sinh chỉ mới 13, 14 tuổi thực hiện và được giám khảo đánh giá cao.

M.Mai
Có những vương miện do thí sinh chỉ mới 13, 14 tuổi thực hiện và được giám khảo đánh giá cao. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Cuộc thi tìm kiếm mẫu thiết kế vương miện mới của Miss Grand Vietnam năm nay có dấu mốc đầu tiên với top 34 thiết kế vương miện xuất sắc. Với các thành viên ban giám khảo gồm đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện đơn vị chế tác và tài trợ vương cho cuộc thi, diễn viên Quốc Trường, Hoa hậu Quế Anh.

Đại diện ban tổ chức cho hay, đáng chú ý trong các thí sinh tham dự có em Nguyễn Cao Hoàng Long (tác phẩm Phi Vũ Ánh Dương) chỉ vừa 13 tuổi. Em được mẹ đồng hành đến với cuộc thi. Thí sinh Hoàng Xuân Thuyên cũng vừa 14 tuổi và sở hữu 2 tác phẩm bước vào vòng tiếp theo.

Cũng trong top thiết kế vương miện, thí sinh Bùi Thế Bảo là một trong những gương mặt quen thuộc khi đã góp mặt trong cuộc thi Thiết kế vương miện, thiết kế trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam những mùa trước.

Những thí sinh này sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng thi tiếp theo để tìm ra người chiến thắng, người có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng của mình thành chiếc vương miện danh giá của Miss Grand Vietnam.

thiet-ke-vuong-mien-ban-giam-khao-8.jpg

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ở mùa thứ 3 của cuộc thi, ban tổ chức tiếp tục ghi nhận những nhà thiết kế tài năng ở độ tuổi học cấp 2, cấp 3. Bên cạnh đó, một số thí sinh thể hiện sự yêu thích chương trình khi gửi hơn 4 bản vẽ với những ý tưởng phong phú khác nhau. Hơn nữa, một số gương mặt khá quen thuộc trong các cuộc thi thiết kế cũng tham gia vào mùa thi với những bản vẽ chất lượng.

Giải thưởng Thiết kế vương miện được yêu thích nhất sẽ chính thức mở cổng bình chọn trực tuyến. Tiếp sau phần thi Thiết kế vương miện, cuộc thi The Grand National Costume chính thức khởi chiếu trên nền tảng Facebook Miss Grand Vietnam vào thứ 7 hàng tuần. Sắp tới, cuộc thi sẽ bắt đầu chặng hành trình đầu tiên với vòng Sơ khảo và phần thi Grand Arrival.

Các thiết kế vương miện được giám khảo đánh giá cao:

top-34.jpg
4-top-34.jpg
3-top-34.jpg
2-top-34.jpg
(Vietnam+)
