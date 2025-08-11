Lộ diện dàn “chiến binh nhan sắc” tại đường đua Miss Grand Vietnam 2025

Đường đua nhan sắc Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 đang trên hành trình tìm kiếm người kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh. Cuộc thi thu hút sự tham gia của dàn thí sinh tiềm năng, từ những gương mặt từng ghi dấu ấn tại các cuộc thi nhan sắc đến những nhân tố mới đầy triển vọng là các ca sỹ, diễn viên, vận động viên thể thao...

Dàn “thí sinh vận động viên” đặc biệt

Đại diện ban tổ chức cho biết mùa giải năm nay có những “làn gió mới” là các nhân tố đặc biệt - vận động viên thể thao chuyên nghiệp ở các bộ môn như quyền anh, aerobic, vovinam từng giành huy chương tại các giải đấu quốc gia, khu vực cùng ghi danh tranh tài.

Một số gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Loan (cựu vận động viên quốc gia bộ môn Quyền anh đến từ Tuyên Quang, người dân tộc Sán Dìu). Cô từng giành Huy chương Bạc giải trẻ Đông Nam Á tại Thái Lan (2017), Huy chương Đồng giải vô địch toàn quốc (2017), Huy chương Đồng giải vô địch thiếu niên trẻ toàn quốc (2016). Đến với Miss Grand Vietnam 2025, người đẹp coi đây là thử thách lớn để thử thách bản thân trở thành chân dung vừa nữ tính nhưng vẫn mạnh mẽ, quyết đoán vốn là bản sắc của một vận động viên.

Nổi bật với nền tảng aerobic chuyên nghiệp khi nằm trong đội tuyển tỉnh Hòa Bình (cũ), từng mang về hàng loạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, Nguyễn Thị Hồng Mây sinh năm 2006 còn đạt giải Nhất Khoa học kỹ thuật tỉnh Hòa Bình 2023, Quán quân Thanh niên tài năng thanh lịch 2023, Top 10 Người đẹp Tài năng Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024…

Thí sinh Nguyễn Thị Loan (trái) và Thanh Ngân.

Trong khi đó, người đẹp đến từ Đồng Tháp Nguyễn Thị Thanh Ngân với tài năng thể thao nổi bật, sở hữu loạt huy chương: Huy chương Bạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (2016), Huy chương Đồng giải học sinh Vovinam toàn quốc (2017), Huy chương Vàng Vovinam, Huy chương Đồng võ cổ truyền đại hội thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang (2018). Bên cạnh đó là nhiều danh hiệu Hoa khôi, Á khôi khu vực.

Những “gương mặt thân quen” trở lại

Miss Grand Vietnam 2025 không chỉ là điểm đến cho những gương mặt mới mà còn quy tụ dàn thí sinh có kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp, nay trở lại với quyết tâm cao và “lột xác” với hình ảnh mới mẻ.

Từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2025, trong lần trở lại này Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn qua từng vòng thi và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái.

Còn Nguyễn Thị Kiều My đến từ Tây Ninh, từng gây ấn tượng tại Miss Grand Vietnam 2022 với màn hô tên độc đáo, “gây bão” khắp mạng xã hội, sau ba năm nỗ lực trau dồi, Kiều My cho biết cô quyết tâm trở lại Miss Grand Vietnam bằng tình yêu dành cho nghệ thuật, với khát khao một lần nữa bước ra khỏi vùng an toàn để thật sự tỏa sáng.

Thí sinh Kiều My (trái) và Yến Nhi.

Lê Thị Thu Trà, cựu thí sinh Hoa hậu Quốc Gia Việt Nam 2024 lựa chọn Miss Grand Vietnam 2025 vì muốn cho bản thân một cơ hội được sống trọn vẹn với ước mơ. Tại cuộc thi trước, cô từng lọt Top 15 chung cuộc và ghi tên vào Top 5 Người đẹp hình thể. Không chỉ sở hữu nhan sắc và hình thể nổi bật, Thu Trà còn là đảng viên, hiện đang theo học thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Thương Mại.

Bên cạnh đó là một số “gương mặt thân quen” của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 như Nguyễn Thị Thu Ngân đến từ Cà Mau, từng gây chú ý khi lọt Top 5 Người đẹp Thời trang và Top 30 chung cuộc tại; Trần Thị Xuân Dung từng lọt Top 20 Gương mặt Truyền hình.

Theo đánh giá từ ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025, người đẹp Đắk Lắk MLô H Senaivi đang là thí sinh thu hút nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài nóng bỏng, thành tích học tập ấn tượng cùng khả năng tiếng Anh và tiếng Trung lưu loát. Với mùa giải năm nay, Senaivi mong muốn mang đến hình ảnh mới mẻ, trưởng thành và gần gũi hơn.

Nhằm đảm bảo tính đồng nhất với format quốc tế và theo quy định mới từ tổ chức Miss Grand International, Miss Grand Vietnam 2025 đã chính thức mở rộng độ tuổi dự thi từ 18-35 tuổi. Năm nay, cuộc thi triển khai hợp tác cùng các Giám đốc Bản quyền Khu vực trên toàn quốc với mục tiêu mở rộng quy mô và chuyên nghiệp hóa hoạt động tuyển chọn thí sinh.

Thí sinh H Senaivi (trái), Thu Ngân và Thu Trà.

Vòng Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày hôm nay (11/8), tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên, cuộc thi có phần tranh tài The Grand Arrival, thí sinh chiến thắng sẽ giành tấm vé đặc cách vào Top 20 chung cuộc. Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động đồng hành phong phú như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business…/.

Nằm trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, cuộc thi Thiết kế Vương miện với 3 tập phát sóng đã tìm ra 34 tác phẩm xuất sắc bước tiếp vào vòng trong. Cuộc thi The Grand National Costume - Thiết kế Trang phục Văn hoá Dân tộc dự kiến phát sóng vào lúc 19 giờ thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9/8/2025.

