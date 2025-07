Miss Grand Vietnam 2025: "Mở rộng cửa" cho thí sinh không ngại dấn thân

Trải qua ba mùa giải, cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sẽ trở lại vào tháng Chính với nhiều đổi mới quan trọng, khởi động hành trình tìm kiếm người kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh. Theo đó, ban tổ chức chính thức mở rộng độ tuổi dự thi từ 18 đến 35 tuổi.

Cùng với quá trình tuyển sinh, các hoạt động chuyên môn nhằm tạo sân chơi sáng tạo cho những tài năng trẻ sẽ được đẩy mạnh, trong đó nổi bật là cuộc thi Thiết kế Trang phục Văn hóa Dân tộc – The Grand National Costume và Thiết kế Vương miện.

Gần 750 thiết kế dự thi

Khởi động từ tháng 3, cuộc thi Thiết kế Trang phục Văn hóa Dân tộc đã thu hút gần 600 bài dự thi đến từ các nhà thiết kế trẻ trên khắp cả nước. Đại diện ban tổ chức đánh giá các tác phẩm không chỉ thể hiện tư duy thẩm mỹ hiện đại và óc sáng tạo phong phú, mà còn tôn vinh những nét đẹp vùng miền, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Sau quá trình đánh giá, những bản vẽ nổi bật đã được chọn vào vòng ghi hình. Đây là cơ hội cho các nhà thiết kế trực tiếp thuyết trình ý tưởng, nguồn cảm hứng, thông điệp của bộ trang phục trước ban cố vấn cũng như các huấn luyện viên.

Ban cố vấn năm nay bao gồm đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Đồng hành cùng chương trình là dàn huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, nhà thiết kế Vũ Việt Hà và nhà thiết kế Ivan Trần.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết được thực hiện dưới dạng truyền hình thực tế, cuộc thi The Grand National Costume sẽ chính thức lên sóng vào 19 giờ thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9/8 trên kênh YouTube của cuộc thi. Chương trình có sự tham gia của đương kim Miss Grand Vietnam Quế Anh; Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên đảm nhận vai trò dẫn dắt.

Bên cạnh đó, phần thi Thiết kế Vương miện của Miss Grand Vietnam 2025 đã chính thức khởi động vào tháng Tư, hướng đến mục tiêu tìm kiếm những tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao, đậm tinh thần “Grand,” truyền tải được thông điệp về sắc đẹp, trí tuệ và bản lĩnh, đồng thời đề cao các giá trị văn hóa dân tộc.

Thông qua cuộc thi này, tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn làm mẫu vương miện chính thức, đồng hành cùng tân Hoa hậu và các Á hậu Miss Grand Vietnam suốt nhiệm kỳ.

Chỉ trong thời gian ngắn phát động 150 bài dự thi đến từ những nhà thiết kế trẻ trên khắp cả nước thể hiện những ý tưởng độc đáo, táo bạo và đầy cảm hứng đã được gửi về ban tổ chức.

Sau quá trình đánh giá, ban tổ chức chọn ra những tác phẩm ấn tượng nhất tham gia ghi hình vòng Chinh phục. Tại đây, thí sinh sẽ thuyết trình về ý tưởng, câu chuyện sáng tạo và thông điệp của bản thiết kế trước hội đồng giám khảo. Top 15 sẽ được lựa chọn để tiếp tục bước vào vòng Mô hình, nơi các thí sinh hiện thực hóa ý tưởng dưới dạng mô hình vương miện. Từ đó, top 10 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ chính thức lộ diện.

Đương kim Hoa hậu Võ Lê Quế Anh.

Mở rộng biên độ tuổi dự thi

Nhằm đảm bảo tính đồng nhất với format quốc tế và theo quy định mới từ tổ chức Miss Grand International, Miss Grand Vietnam 2025 đã thông báo chính thức mở rộng độ tuổi dự thi từ 18 đến 35 tuổi.

Sự thay đổi này hứa hẹn thu hút thêm nhiều thí sinh, mở rộng cánh cửa cho các ứng viên không chỉ đẹp mà còn sở hữu câu chuyện sống đầy cảm hứng, không ngại dấn thân và sẵn sàng trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ngoài ra, mùa giải 2025 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô và chuyên nghiệp hóa hoạt động tuyển chọn thí sinh của Miss Grand Vietnam. Lần đầu tiên, cuộc thi triển khai mô hình hợp tác cùng các Giám đốc Bản quyền Khu vực trên toàn quốc.

Thông qua mạng lưới các Giám đốc Bản quyền Khu vực, Miss Grand Vietnam 2025 kỳ vọng sẽ phát hiện và chiêu mộ được nhiều ứng viên tiềm năng có chất lượng được nâng cao, nhờ quá trình sàng lọc kỹ lưỡng và định hướng bài bản tại địa phương.

Tại Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Lê Hoàng Phương giữ vai trò Grand Executive Director.

Đáng chú ý, bên cạnh cuộc thi Thiết kế Trang phục Văn hóa Dân tộc hay cuộc thi Thiết kế Vương miện, Miss Grand Vietnam 2025 còn mang đến nhiều điểm nhấn mới mẻ qua chuỗi hoạt động đồng hành phong phú như: The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Trend, The Grand Business…

Theo thông tin từ ban tổ chức, tại Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Lê Hoàng Phương giữ vai trò Grand Executive Director, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đảm nhận vị trí Grand Power of Voice Ambassador, trong khi đó Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên đồng hành với vai trò Grand Inspiration Ambassador./.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh đến từ Quảng Nam sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào đêm Chung kết cuộc thi. Tân Hoa hậu sẽ đại diện cho nhan sắc Việt Nam tại Miss Grand International 2025. Số lượng giải Á hậu cho cuộc thi năm nay sẽ giảm từ 4 còn 2.

