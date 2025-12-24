Thi đua yêu nước: Những nhà báo trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” của Thông tấn xã Việt Nam

Với bảng thành tích báo chí đặc biệt ấn tượng, tinh thần dấn thân cống hiến và sự năng động, sáng tạo trong cả hoạt động chuyên môn lẫn phong trào Đoàn Thanh niên, nhà báo trẻ Võ Mạnh Hùng (bút danh Hùng Võ, Báo Điện tử VietnamPlus) và nhà báo Hoàng Kim Tuyết (bút danh Hoàng Tuyết, Báo Tin tức và Dân tộc) là những gương mặt phóng viên trẻ tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam vinh dự được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đây cũng là những “cây viết” sắc sảo, luôn “cháy” với nghề, thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, có nhiều đóng góp bền bỉ và hiệu quả, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - cơ quan thông tấn chủ lực quốc gia trong dòng chảy thông tin thời đại mới.

“Thép trong bút-Lửa trong tim”

Nhiệt huyết, chịu khó dấn thân, bản lĩnh trong tác nghiệp và luôn trách nhiệm với nghề là những phẩm chất nổi bật ở nhà báo trẻ Võ Mạnh Hùng - một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TTXVN giai đoạn 2020-2025.

Hơn 13 năm gắn bó với Báo Điện tử VietnamPlus, Hùng luôn bền bỉ dấn thân vào những đề tài khó, gai góc - từ các “điểm nóng” về môi trường, đất đai, khoáng sản, thiên tai sạt lở, đến những vấn đề nhức nhối, bất cập âm ỉ trong chính sách và đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa.

“Là thế hệ trẻ, tôi tự hào khi được công tác tại cơ quan TTXVN. Vì thế, tôi luôn cố gắng rèn đức, rèn nghề, cố gắng học hỏi và rất vinh dự đã được trao cơ hội đi đến những vùng đất, miền núi còn khó khăn của Tổ quốc, để thực hiện những loạt bài viết điều tra, phản ánh, tuyên truyền có lợi cho đất nước, nhân dân,” Hùng chia sẻ.

Tìm hiểu về quá trình làm nghề của Hùng, một điểm dễ nhận thấy là Hùng thường chọn đề tài “nóng,” đề tài cũ (thậm chí rất cũ nhưng đang tồn tại nhức nhối), từ đó đi sâu vào phân tích, làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp căn cơ để giải quyết hiệu quả thực trạng, vấn đề. Có đề tài Hùng theo đuổi trong 3 tháng, có đề tài kéo dài trong suốt 1 năm, 2 năm, 5 năm. Thậm chí có loạt bài “thai nghẽn” suốt 10 năm trời.

“Có những loạt bài, tôi đã chuẩn bị tới hơn 60 bộ câu hỏi gửi tới lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời trực tiếp đi thực tế ở nhiều tỉnh, thành để nắm bắt thông tin, hiểu vấn đề. Tiếp đó là kế hoạch phỏng vấn lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia. Tôi muốn vấn đề nhức nhối phải được làm sáng tỏ, có hướng giải quyết và hơn hết là có tác động tích cực,” Hùng trải lòng.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng (bên phải) tác nghiệp trong chuyến đi tìm hiểu về tình trạng sạt lở do mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị năm 2023. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trăn trở với đề tài và yêu cầu phải đầu tư công phu nhất có thể, Hùng luôn đặt ra mục tiêu cho mình là loạt bài chỉ thành công khi giải quyết được 2 việc, đó là: Xử lý được “điểm nóng” và góp phần thay đổi chính sách.

Nhờ đó, trong quá trình làm báo, “cây viết” với bút danh Hùng Võ đã cho ra đời hàng loạt tuyến bài không chỉ nhận được sự quan tâm của dư luận, mà còn góp phần tác động trực tiếp đến quá trình điều chỉnh và xây dựng chính sách. Một số nội dung đã được cơ quan soạn thảo luật tiếp thu, bổ sung vào các văn bản pháp luật quan trọng như: Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Luật Đất đai 2024, Luật Địa chất và Khoáng sản...

Nổi bật, Hùng đã giành được hơn 40 giải thưởng báo chí lớn ở cấp quốc gia, trung ương và các bộ, ngành. Trong số đó, có 10 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia, với tổng cộng 6 giải A, 2 giải B và 2 giải C, qua đó khẳng định dấu ấn sâu đậm của mình trong nền báo chí nước nhà.

Dẫu vậy, để có những tác phẩm giá trị cùng với bộ sưu tập giải thưởng ấn tượng trên, Hùng cũng từng phải chịu nỗi đau khi bị nhiễm khuẩn máu sau chuỗi ngày xuyên rừng núi điều tra, sốt cao gần 40 độ, phải nằm viện gần nửa tháng; nhiều lần suýt gặp tai nạn giao thông khi đi tác nghiệp ở các tỉnh miền núi; từng bị đe dọa khi theo đuổi các đề tài “nóng,” nhạy cảm.

“Cũng có lúc khó khăn, có lúc sống trong nỗi sợ hãi bị trả thù. Nhưng sau tất cả, tôi luôn trân trọng nghề, biết ơn và thấm thía sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của Ban lãnh đạo Báo Điện tử VietnamPlus, Ban lãnh đạo cơ quan TTXVN. Chính sự quan tâm, ủng hộ của các sếp, đã ‘tiếp lửa’ cho tôi được thực sự sống bằng nghề và hết mình cống hiến với tinh thần thép trong bút, lửa trong tim,” Hùng chia sẻ.

Đại hội thi đua yêu nước Thông tấn xã Việt Nam lần thứ VI. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không chỉ “cháy” hết mình với công tác chuyên môn, Hùng còn tích cực tham gia các phong trào thiện nguyện, hoạt đoàn. Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Điện tử VietnamPlus - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, trong thời gian qua, Hùng đã tham gia hỗ trợ báo, ngành triển khai các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa ở nhiều tỉnh, thành phố.

Với sự nỗ lực, cống hiến bền bỉ trên, trong giai đoạn từ năm 2020-2025, Võ Mạnh Hùng đã được Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; được Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Hùng còn được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ trao danh hiệu Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025 và danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Luôn giữ tinh thần dấn thân, bám sát thực tiễn

Là phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Hoàng Kim Tuyết (bút danh Hoàng Tuyết) cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TTXVN giai đoạn 2020-2025.

Được giao nhiệm vụ thông tin trên các lĩnh vực xã hội-dân sinh, nhà báo Hoàng Tuyết luôn giữ tinh thần dấn thân, bám sát thực tiễn để thực hiện thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Nhà báo Hoàng Kim Tuyết tác nghiệp. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không ngại khó khăn, hiểm nguy, Hoàng Tuyết có mặt tại nhiều “điểm nóng” phong tỏa, bệnh viện dã chiến, phản ánh chân thực nỗ lực chống dịch của người dân và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng.

Song song với công tác chuyên môn, nữ phóng viên của Báo Tin tức và Dân tộc cũng luôn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, kết nối nguồn lực xã hội hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn trong giai đoạn giãn cách.

Sau đại dịch, Hoàng Tuyết tiếp tục theo đuổi các đề tài có tính phát hiện mới, phản ánh sắc nét hơi thở đời sống đô thị và những vấn đề nổi cộm trong xã hội.

Trong 5 năm qua, Hoàng Tuyết đã thực hiện nhiều loạt bài chuyên sâu, đoạt hàng chục giải báo chí uy tín từ Trung ương đến địa phương; liên tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua, nhận bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN và bằng khen của nhiều tổ chức cấp Trung ương và địa phương.

Với vai trò công đoàn viên, chị còn tích cực vận động từ thiện, góp phần lan tỏa phong trào “Đồng hành cùng vùng khó” do Báo Tin tức và Dân tộc phát động hàng năm để đi xây cầu cho bà con khó khăn tại Tuyên Quang, xây nhà cho bà con Tây Ninh, tặng quà cho người dân tại Vĩnh Long, Đắk Lăk….

Chia sẻ về niềm vui khi nhận được thông báo là một phóng viên tiêu biểu của TTXVN được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, phóng viên Hoàng Tuyết cho biết bản thân thực sự rất xúc động và cảm thấy rất biết ơn.

“Niềm vui này đến với tôi rất bất ngờ, xen lẫn xúc động và tự hào khó gọi thành tên. Với tôi, được tham dự đại hội thi đua yêu nước lần này không chỉ là một vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận dành cho tập thể những người làm báo Thông tấn thầm lặng phía sau dòng chảy thông tin mỗi ngày,” phóng viên Hoàng Tuyết tâm sự.

Nữ phóng viên của Báo Tin tức và Dân tộc cũng cho biết có được những kết quả trên là nhờ sự hỗ trợ, định hướng kịp thời của Ban Biên tập Báo Tin tức và Dân tộc và lãnh đạo Phòng đại diện Báo Tin tức và Dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

“Đặc biệt, niềm vui này còn bắt nguồn từ hậu phương lớn của tôi - đó gia đình tôi. Tất cả mọi người trong suốt nhiều năm qua, luôn bền bỉ đều đồng hành, yêu thương và nâng đỡ tôi trong suốt hành trình gắn bó với nghề báo,” Hoàng Tuyết chia sẻ.

Thời gian tới, phóng viên Hoàng Tuyết cho biết bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao nghiệp vụ, triển khai các chuyên đề chuyên sâu, hướng tới những tác phẩm chất lượng tham dự các giải báo chí quốc gia và địa phương.

“Tôi cũng luôn tự nhủ, bản thân mình cần phải tiếp tục lan toả những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống và phải làm nghề cho xứng đáng với truyền thống anh hùng của TTXVN, xứng đáng với sự tin tưởng, tin yêu của lãnh đạo cơ quan, Báo Tin tức và Dân tộc, Phòng đại diện B2, đồng nghiệp và bạn đọc,” Hoàng Tuyết nói thêm./.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thành phố Hà Nội). Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

