Trao giải Cuộc thi sáng tạo Video/clip Ấn tượng Du lịch Việt Nam 2025

Không chỉ thạo công nghệ và nhạy bén với xu hướng, người trẻ còn mang đến lối kể chuyện độc đáo, giàu năng lượng, táo bạo nhưng cũng đầy cảm xúc trong các sáng tạo video/clip tham dự cuộc thi.

“Thông qua những thước phim ngắn, hình ảnh Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ hơn trên môi trường số, góp phần làm giàu thêm kho dữ liệu truyền thông về du lịch, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Đây chính là sự kết nối thiết thực giữa chuyển đổi số và công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong giai đoạn hiện nay.”

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” năm 2025, Nguyễn Thị Hoàng Lan chia sẻ tại lễ trao giải vừa diễn ra tối nay, ngày 17/12, tại Hà Nội.

Ban tổ chức đã trao 24 giải thưởng chính thức cùng nhiều giải thưởng phụ với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng, trong đó hạng mục video/clip ngắn gồm: 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì; 3 Giải Ba; 5 Giải Khuyến khích. Hạng mục video/clip dài gồm: 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì; 5 Giải Ba; 5 Giải Khuyến khích.

Theo ban giám khảo, chất lượng tác phẩm dự thi năm nay khá nổi bật, thể hiện qua tinh thần làm việc nghiêm túc, sự đầu tư bài bản và tư duy sáng tạo rõ nét của các tác giả. Nhiều video cho thấy quá trình chuẩn bị công phu, từ xây dựng kịch bản mạch lạc, lựa chọn địa điểm phù hợp với câu chuyện, tới sử dụng góc máy giàu cảm xúc và kết hợp âm thanh, âm nhạc đầy dụng ý để nâng cao giá trị truyền tải.

z7337551030802-fe9283859c72713bee010b4650d779e8.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, lực lượng sáng tạo trẻ tiếp tục tạo dấu ấn. Không chỉ thạo công nghệ và nhạy bén với xu hướng, người trẻ còn mang đến lối kể chuyện độc đáo, giàu năng lượng, táo bạo nhưng cũng đầy cảm xúc.

Những tác phẩm này thể hiện rõ “dấu ấn” của tuổi trẻ: ngôn ngữ hình ảnh mới mẻ, tư duy thị giác hiện đại và sự háo hức muốn khám phá, muốn kể một câu chuyện Việt Nam theo cách rất riêng. Qua đó, mang đến hình ảnh mãn nhãn cho người xem.

Sau hơn 3 tháng phát động (từ 13/8-15/11), cuộc thi đã nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi với hơn 500 video/clip ngắn và hơn 400 video/clip dài từ người dân, những người làm du lịch, các nhà sáng tạo nội dung và du khách quốc tế.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhận định: “Cuộc thi sáng tạo Video/clip Ấn tượng Du lịch Việt Nam là minh chứng sinh động cho cách làm mới, sáng tạo, liên tục và hiệu quả trong xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam.”

Theo đánh giá của Thứ trưởng, cuộc thi đã được tổ chức liên tục trong suốt 4 tháng với những thông điệp rõ ràng, ấn tượng, lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi cuộc thi mà còn trên các nền tảng số và mạng xã hội, góp phần tôn vinh hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp.

z7337709415603-8b8e4027b0ece48dda08a499a9a71ac1.jpg
z7337709401008-08f746865da1c6068b388363aff152df.jpg
z7337709432329-8facb2fcf4f13630fcb2b3c6d8697079.jpg
z7337709411098-6e432463ab61dab69cf0dc9a4efea604.jpg
Các tác giả đoạt giải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng, các tác phẩm sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, các kênh truyền thông trong nước và quốc tế, qua đó góp phần thiết thực vào hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam hiện đại, hấp dẫn và bền vững.

Đại diện ban tổ chức cho biết thời gian tới, những tác phẩm xuất sắc từ cuộc thi sẽ được lựa chọn sử dụng cho các hoạt động truyền thông, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, góp phần đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế bằng một diện mạo trẻ trung, giàu cảm hứng và đầy sức sống./.

Các hạng mục giải thưởng:

- Giải Nhất hạng mục video/clip ngắn: Tác phẩm “Việt Nam - Điểm đến ấn tượng” (tác giả: Hieu Nhi Travel)

- Giải Nhất hạng mục video/clip dài: Tác phẩm “Rú Chá vào Thu” (tác giả: Lê Tấn Thanh)

- Giải "Ấn tượng Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh": Tác phẩm “Lễ hội Nghinh ông Cần Giờ, di sản văn hóa phi vật thể có gì hot?” (tác giả: Bỏng Ngô Mario)

- Giải "Ấn tượng Du lịch Thành phố Hà Nội": Tác phẩm “Hanoi - The capital of Vietnam” (tác giả: Như Huỳnh )

- Giải bình chọn chung cuộc hạng mục video/clip ngắn: Tác phẩm “Hồn Việt nghìn năm, sắc Việt diệu kỳ” (tác giả: Vũ Thị Ngọc Dung)

- Giải bình chọn chung cuộc hạng mục video/clip dài: Tác phẩm “Hang chỉ huy” (tác giả: Lê Vĩnh Quý)

