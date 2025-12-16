Xu hướng du lịch Tết 2026: Du khách Việt ưu tiên các điểm đến nội địa

Đại diện Agoda cho biết nền tảng du lịch trực tuyến này ghi nhận mức độ quan tâm dành cho du lịch trong nước và quốc tế dịp Tết 2026 đều tăng so với mùa Tết năm trước. Đặc biệt, du lịch nội địa đóng góp chính cho đà tăng trưởng mùa Tết Nguyên Đán, với mức tăng gần 22%. Trong khi đó, nhu cầu du lịch nước ngoài chỉ tăng nhẹ 7%.

Kết quả dựa trên lượng tìm kiếm của du khách tại Việt Nam trong giai đoạn tháng 10-11/2025 cho các ngày nhận phòng từ 14-22/2/2026. Xu hướng này cũng phản ánh kết quả từ Báo cáo Xu hướng du lịch 2026 của nền tảng.

Theo đó, nhờ thời tiết mát mẻ và không khí lễ hội ngập tràn, Đà Lạt tiếp tục giữ vị trí điểm đến nội địa được quan tâm nhất mùa Tết Nguyên đán sắp tới, với lượng tìm kiếm tăng 44%. Vượt qua Nha Trang, Phú Quốc giữ vị trí thứ hai với mức tăng 41%, thu hút những du khách mong muốn đón ánh nắng Mặt Trời, yêu thích biển và các khu nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động dành cho gia đình.

Góp mặt lần lượt ở hạng ba và tư là Nha Trang và Đà Nẵng, cả hai thành phố đều nổi tiếng nhờ đường bờ biển tuyệt đẹp cùng đa dạng hoạt động vui chơi giải trí. Vũng Tàu khép lại top 5 với mức tăng 31%, tiếp tục là điểm đến nghỉ ngơi thuận tiện cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh muốn du lịch ngắn ngày.

Với những du khách xuất ngoại, Bangkok vẫn duy trì được sức hút khi tiếp tục là điểm đến nước ngoài được du khách Việt yêu thích nhiều nhất dịp Tết. Trong danh sách, Singapore ở vị trí số 2 cùng mức tăng 25% về mức độ quan tâm du lịch. Quốc đảo này đã soán ngôi Tokyo, thành phố hiện xếp hạng ba trong danh sách.

Trong khi đó, Hong Kong tạo được dấu ấn ở vị trí thứ tư khi ghi nhận mức độ quan tâm du lịch tăng 46%. Bali xếp thứ năm, tiếp tục khẳng định danh tiếng là điểm nghỉ dưỡng thư thái và giàu bản sắc văn hóa.

“Với du khách Việt Nam, Tết là một trong những thời điểm ý nghĩa nhất trong năm. Năm nay, kỳ nghỉ đặc biệt dài ngày đã mang đến cơ hội lý tưởng để gia đình và bạn bè bắt đầu những hành trình mới, dù là khám phá vẻ đẹp Việt Nam hay trải nghiệm các điểm đến quốc tế,” Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm chia sẻ./.

