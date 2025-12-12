Lễ mừng cơm mới của người Si La là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia

Ngày 12/12, Ủy ban Nhân dân xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Giấy chứng nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia “Lễ mừng cơm mới của người Si La” và tổ chức Lễ hội mừng cơm mới năm 2025 tại bản Nậm Sin.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lãnh đạo xã Mường Nhé đã công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa "Lễ mừng cơm mới của người Si La" vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Đại diện cộng đồng, ông Lỳ Hồng Sơn, Trưởng bản Nậm Sin bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi Lễ mừng cơm mới của người Si La được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. Đây là nguồn động lực để đồng bào Si La giáo dục thế hệ con cháu nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, giúp đồng bào đoàn kết, hăng say lao động, sản xuất, xây dựng cộng đồng phát triển văn minh, tiến bộ.

Tại Điện Biên, đồng bào Si La sinh sống tập trung tại bản Nậm Sin, xã Mường Nhé từ năm 1973. Ban đầu, bản chỉ có gần 10 gia đình. Đến tháng 11/2025, bản có 58 hộ với 238 nhân khẩu.

Người Si La tổ chức Lễ mừng cơm mới khi những hạt thóc đầu mùa chín rộ và đến kỳ thu hoạch. Đây là nghi thức nông nghiệp chứa đựng nhiều nét văn hóa truyền thống được người dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lễ mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Si La tại bản Nậm Sin là nghi lễ đặc sắc; nét tinh hoa trong đời sống tinh thần của dân tộc Si La đã qua nhiều giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển. Đây là dịp để mọi người nhớ về nguồn gốc, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và mong muốn những điều may mắn, hạnh phúc, ấm no.

Buổi lễ còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng, dòng họ và là dịp mọi người giao lưu, trò chuyện và mong có một cuộc sống tốt hơn. Lễ mừng cơm mới là dịp để tri ân thế hệ đi trước đã khai phá, bồi đắp ruộng, đồng, để cộng đồng Si La cùng hưởng thụ thành quả sau một năm lao động nỗ lực, chung sức để có mùa màng tươi tốt, bội thu.../.

