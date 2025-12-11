Dấu ấn Việt Nam tại Đại lễ Vesak 2025

Để tổng kết những dấu ấn nổi bật của Việt Nam trong năm 2025, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Shartse Khensur Rinpoche Jangchup Choeden, Tổng thư ký Liên minh Phật giáo Quốc tế (IBC), về công tác tổ chức và quy mô Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 (6–8/5), cũng như vai trò của Việt Nam trong việc trở thành điểm hội tụ văn hóa, tâm linh và hợp tác Phật giáo quốc tế.



Hòa thượng cho biết đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak và mỗi kỳ đều để lại những dấu ấn đặc biệt. Công tác chuẩn bị năm nay được tiến hành chu đáo, từ khâu đón tiếp đại biểu quốc tế đến việc tổ chức các nghi lễ tôn giáo, thể hiện sự tinh tế và chuyên nghiệp của Ban Tổ chức Việt Nam.

Ngài đánh giá cao bản sắc văn hóa được thể hiện xuyên suốt sự kiện, cho rằng Vesak 2025 mang đậm “hương vị” Việt Nam, hài hòa và nhất quán trong cách truyền tải các giá trị văn hóa và tinh thần Phật giáo.

Hòa thượng nhấn mạnh sự chỉn chu, bài bản và tinh tế trong từng chi tiết đã tạo nên một kỳ Đại lễ nổi bật, gây ấn tượng sâu sắc đối với tăng ni, Phật tử và đại biểu quốc tế.



Theo Hòa thượng Jangchup Choeden, Vesak là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt linh thiêng đối với cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Dù Phật giáo có nhiều truyền thống và tông phái khác nhau, nhưng khi nhắc đến Vesak và Đức Phật, tất cả đều hướng về sự tôn kính chung, thể hiện tinh thần hòa hợp và nhất tâm trong ngày trọng đại này.

Ngài bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm nhiều cơ hội đăng cai Đại lễ Vesak Liên hợp quốc trong tương lai.



Một dấu ấn đặc biệt của Vesak 2025 là sự kiện diễn ra trùng với chuyến cung rước Xá lợi Phật từ Ấn Độ đến Việt Nam (2/5–2/6). Hòa thượng gọi đây là một “món quà cộng thêm” đầy thiêng liêng, mang đến cơ hội quý giá để các đại biểu quốc tế chiêm bái và đón nhận phúc lành.

Việc tôn trí Xá lợi tại Việt Nam lần này có ý nghĩa sâu sắc, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử Xá lợi Đức Phật được chính thức cung rước từ Ấn Độ sang Việt Nam.

Ngài chia sẻ sự xúc động khi chứng kiến từng đoàn người xếp hàng dài nhiều giờ với lòng thành kính, cho thấy sự trân trọng và niềm tin mạnh mẽ của người dân đối với giáo lý của Đức Phật.



Đánh giá cao thành công của Vesak 2025, Hòa thượng Jangchup Choeden cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể cân nhắc cung thỉnh thêm các Xá lợi khác trong những kỳ Đại lễ tương lai, như Xá lợi Piprahwa hay Xá lợi của các vị Đại đệ tử Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên.

Theo Ngài, việc chiêm bái Xá lợi không chỉ mang lại phúc lành cho tăng ni, Phật tử mà còn góp phần làm sâu sắc hơn ý nghĩa tinh thần của Vesak, đồng thời lan tỏa giá trị từ bi và trí tuệ của Đức Phật.



Trong thông điệp gửi tới người dân Việt Nam, Hòa thượng nhắn nhủ rằng để đạt được hòa bình và sự hài hòa trong cuộc sống, mỗi người nên tiếp tục học hỏi và thực hành lời dạy của Đức Phật.

Khi giáo lý được thấm nhuần và vận dụng vào đời sống hằng ngày, con người sẽ tìm thấy sự bình an nội tại, từ đó nuôi dưỡng một xã hội hòa hợp và an lạc./.

Hàng trăm nghìn đèn lồng thắp sáng khắp Đông Nam Á trong Lễ hội Vesak 2025 Trong không khí thiêng liêng của đại lễ Phật đản Vesak 2025, các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, cầu nguyện cho hòa bình, đoàn kết nhân loại