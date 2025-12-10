Cơ hội sở hữu một bức họa của Picasso chỉ với 100 euro

Đối với nhiều người, việc sở hữu một bức tranh của đại danh họa Picasso chỉ là một ước mơ xa xỉ. Và những người yêu thích nghệ thuật nhưng không đủ khả năng tài chính chỉ có thể ngắm tranh tại các phòng trưng bày nghệ thuật sang trọng ở Tây Ban Nha hoặc Pháp.

Tuy nhiên, một chương trình xổ số bốc thăm do một tổ chức từ thiện của Pháp thực hiện đã mang đến cơ hội sở hữu một trong số những tác phẩm của Picasso chỉ với giá 100 euro.

Bức họa này được sáng tác năm 1941 có tên là “Tête de femme,” tạm dịch là "Đầu người phụ nữ," và có giá trị lên tới hơn một triệu euro.

Nguyên mẫu của bức họa là Dora Maar, một nhiếp ảnh gia và họa sỹ người Pháp, một trong những nàng thơ của Picasso.

Hoạt động này do tổ chức từ thiện Pháp Foundation Recherche Alzheimer thực hiện. Gia đình và quỹ của Picasso đang hỗ trợ hoạt động gây quỹ này, và vé tham gia được bán trực tuyến.

Tổng cộng 120.000 vé sẽ được bán và số tiền thu được sẽ được chuyển đến Quỹ Nghiên cứu bệnh Alzheimer.

Người thắng cuộc sẽ được trao bức tranh vào ngày 14/4 năm sau tại Christie's, một nhà đấu giá ở Paris.

Trước đó, hai cuộc xổ số tương tự do cũng do tổ chức này thực hiện đã diễn ra vào năm 2013 và 2020.

Một người Mỹ 25 tuổi đến từ Pennsylvania đã giành giải thưởng trong chương trình đầu tiên; và một kế toán viên đến từ Ventimiglia, Italy đã giành chiến thắng trong chương trình thứ 2 sau khi được con trai tặng tấm vé số làm quà Giáng sinh.

Pablo Picasso sinh năm 1881 tại Malaga, miền nam Tây Ban Nha và mất năm 1973.

Ông là một họa sỹ nổi tiếng trong lịch sử nhân loại, là người đồng sáng lập trường phái Lập thể - phân tích các chủ thể thành các hình dạng hình học.

Sinh thời, ông sống trong cảnh nghèo khó, và thường tái sử dụng các bức tranh của mình vì không có tiền để mua tranh mới.

Nhưng thay vì xóa hình ảnh cũ, ông thường chỉ đơn giản là vẽ chồng lên các bức họa cũ, và nhờ đó, sau này bằng những công nghệ hiện đại, người ta đã phát hiện những hình ảnh cũ ẩn giấu bên dưới các tác phẩm của Picasso.

Vào năm 2025, bức vẽ một người phụ nữ bí ẩn đã được phát hiện bên dưới một trong những tác phẩm đầu tiên của ông.

Năm 2023, các nhà bảo tồn làm việc với Bảo tàng Guggenheim ở New York đã phát hiện ra một chú chó nhỏ được giấu bên dưới bề mặt tranh tác phẩm “Le Moulin de la Galette.”

Trong khi đó, vào năm 2020, một bản phác thảo bí mật của Picasso đã được tìm thấy ẩn bên dưới một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông sau khi các chuyên gia từ Viện Nghệ thuật Chicago sử dụng tia X để kiểm tra các nếp nhăn trên vải bố.

Bức vẽ, dường như cho thấy một chiếc bình, một chiếc cốc và một tờ báo đặt trên ghế, được vẽ nguệch ngoạc ở mặt sau của tấm vải bố được sử dụng cho tác phẩm "Tĩnh vật" năm 1922 của ông.

Một phân tích về một bức tranh vào năm 2018 đã tiết lộ một bức tranh phong cảnh với phong cách hoàn toàn khác với Picasso nằm bên dưới bức tranh sơn dầu "La Misereuse Accroupie" (Người ăn xin khom lưng) năm 1902 của ông, cho thấy ông đã vẽ đè lên tác phẩm của một nghệ sỹ khác.

Các chuyên gia nghệ thuật cũng đã phát hiện một người đàn ông thắt nơ, mặt tựa vào tay, ẩn mình bên dưới tác phẩm "Căn phòng Xanh" của Picasso vào năm 2014./.

Bức chân dung “nàng thơ” Dora Maar của danh họa Picasso lập kỷ lục đấu giá Phiên đấu giá bức họa "nàng thơ" của Picasso kết thúc ở mức 27 triệu euro, nâng tổng giá trị lên hơn 32 triệu euro sau khi tính phí - mức cao nhất cho một tác phẩm nghệ thuật tại Pháp trong năm nay.