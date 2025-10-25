Bức chân dung “nàng thơ” Dora Maar của danh họa Picasso lập kỷ lục đấu giá

Bức chân dung rực rỡ sắc màu của danh họa Pablo Picasso khắc họa “nàng thơ,” cũng là người tình lâu năm Dora Maar của ông, đã được bán với giá 32 triệu euro (37 triệu USD) trong phiên đấu giá tại Paris (Pháp) ngày 24/10.

Tác phẩm “Bust of a Woman with a Flowered Hat (Dora Maar)” (tạm dịch: Tượng bán thân người phụ nữ đội mũ hoa), hoàn thành vào tháng 7/1943, mô tả nàng Maar trong chiếc mũ hoa rực rỡ.

Thời điểm đó, mối tình kéo dài bảy năm giữa Picasso và nữ nghệ sỹ kiêm nhiếp ảnh gia này đang dần đi đến hồi kết.

Bức tranh được mua vào năm 1944 và suốt hơn tám thập kỷ qua vẫn nằm trong bộ sưu tập gia đình, chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Nhà đấu giá Drouot gọi sự tái xuất của tác phẩm - thuộc loạt chủ đề “Woman in a Hat” (tạm dịch: Người phụ nữ đội mũ) - là “một khoảnh khắc có ý nghĩa hiếm có, hé lộ trọn vẹn vẻ rực rỡ của một kiệt tác từng được giữ kín.”

Phiên đấu giá do nhà đấu giá Christophe Lucien điều hành kết thúc ở mức 27 triệu euro (31,4 triệu USD), nâng tổng giá trị lên hơn 32 triệu euro sau khi tính phí, cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu và là mức giá cao nhất cho một tác phẩm nghệ thuật tại Pháp trong năm nay.

“Đây là một thành công lớn, một mảnh nhỏ trong câu chuyện tình yêu - dù đầy cay đắng - giữa Picasso và Dora Maar,” ông Lucien nói.

Chuyên gia về danh họa Picasso, bà Agnes Sevestre-Barbé, nhận xét tại buổi trưng bày trước đấu giá rằng bức chân dung vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu do không được phủ vecni: “Chúng ta đang nhìn thấy tác phẩm đúng như khi nó rời khỏi xưởng vẽ - sống động, nguyên bản và thể hiện toàn bộ tài năng thiên phú của Picasso.”

Trước đây, giới nghệ thuật chỉ biết đến bức tranh qua một bức ảnh đen trắng. “Không ai ngờ rằng nó lại rực rỡ và kỳ diệu đến thế,” bà Sevestre-Barbé nói thêm.

Năm 2023, bức “Femme à la montre” (tạm dịch: Người phụ nữ với chiếc đồng hồ) của danh họa Picasso đã được bán với giá 139,4 triệu USD, còn kỷ lục cao nhất là 179,4 triệu USD cho tác phẩm “Les Femmes d'Alger” (tạm dịch: Những người phụ nữ thành Alger) vào năm 2015./.

